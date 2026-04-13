Catriel: el EPRE atenderá reclamos por facturas eléctricas

Este martes 14 de abril el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) atenderá en Catriel reclamos por supuestos costos excesivos en la facturación eléctrica. Será desde la 11 en el Punto Digital, San Martín 126, donde los vecinos deberán presentar la factura para recibir asesoramiento. Para comerciantes y empresarios será a las 12:00 hs en el Centro Cultural «Sánchez Carrillo».

La jornada estará orientada especialmente a usuarios y usuarias que consideren excesivos los importes facturados o que necesiten asesoramiento sobre su situación particular.

Para ser atendidos, los vecinos deberán acercarse con la factura por la cual desean realizar el reclamo. De esta manera, el personal del organismo podrá revisar cada caso en forma directa, brindar orientación y canalizar las consultas correspondientes.

La presencia del EPRE en territorio forma parte de una política de cercanía que busca facilitar el acceso de la comunidad a herramientas de atención, acompañamiento y respuesta ante situaciones que impactan en la economía cotidiana.