Comisaría 9°: Aclaración sobre hechos de inseguridad en Catriel

Ante la publicación de hechos delictivos en la localidad, este medio (C25N) publicó en la jornada de ayer una nota relacionada a la inseguridad cada vez más notable y que preocupa a la población. Esto provocó la reacción de las autoridades policiales, en especial del jefe de la Comisaría local, quién solicitó derecho a réplica sobre dicho artículo. A continuación, descargo del Comisario Ibáñez

COMISARIA 9na. CATRIEL

DERECHO A REPLICA EN REFERENCIA A NOTICIA TITULADA “INSEGURIDAD EN CATRIEL: ESTO ES TIERRA DE NADIE DIJO UN COMERCIANTE” (Medio periodístico: “Catriel 25 Noticias.Com”)

En mi carácter de Jefe Titular de la Comisaría Novena de Catriel, es mi responsabilidad y deseo, informar al medio periodístico aludido y -por su intermedio- a la comunidad en general, algunas cuestiones que se mencionan en la citada noticia, que nada tienen que ver con la realidad que a diario vivimos.

En primer lugar confirmo que, efectivamente esta Comisaría, inicio un legajo judicial, respecto al hecho delictivo de robo, en Primeros Pobladores y Mendoza, denunciado por un comerciante en el día de ayer –Lunes 04 de Octubre de 2021-, sobre el cual tanto el Personal de esta Unidad, como el Gabinete de Criminalística y del Area Investigaciones tomamos intervención y nos encontramos trabajando.

En segundo lugar considero necesario desmentir o si se prefiere, disentir, con algunos párrafos vertidos en la noticia, que son ajenos al hecho en si y tienen que ver con los Recursos Humanos y Logísticos con los que esta Policía trabaja. El sistema de prevención de esta Unidad nunca se ha interrumpido. Como pocas Instituciones, trabajamos los trescientos sesenta y cinco días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin importar las inclemencias del tiempo, si es día hábil o no, si los servicios públicos funcionan o no, si es un día festivo o no, sea nuestro cumpleaños o no, en Pandemia o sin ella, etc. Las puertas de esta Comisaría siempre están abiertas para la atención al público y el Personal Policial siempre esta disponible para realizar las tareas prevencionales.

Todas las semanas, registramos ingreso personas detenidas en esta Comisaría, que son sorprendidas cometiendo hechos delictivos o inmediatamente después de cometerlos; todo ello obedece al trabajo policial constante.

No creemos que sea suficiente, siempre aspiramos y nos esforzamos por más. Precisamente en el día de ayer, al tomarse conocimiento del robo en la carnicería, el Personal Policial tanto de esta Unidad, como de Criminalística, se encontraba trabajando en un céntrico Hotel de esta Ciudad, ya que se había detenido a una persona, por provocar disturbios y destrozos en una habitación. Por esta razón quien concurrió primero al Comercio fue un Suboficial y lo hizo en forma peatonal, porque realiza tareas de prevención en la Terminal de ómnibus e inmediaciones, se sumo otra Empleada que cumple tareas como Bici-Policía.

Hoy mismo, durante la madrugada, esta Policía detuvo a dos personas in fraganti y que además, cuentan con antecedentes penales (esta noticia se informo al inicio de la jornada, a los medios de prensa).

Esta Policía posee dos Móviles, Motos y Bicicletas para realizar tareas de prevención; uno de los móviles se encuentra provisoriamente fuera de servicio por desperfectos y desgastes lógicos, producto de su uso constante; situación a la que ningún ciudadano que posea un vehículo, está exento. No por ello dejamos de realizar nuestra labor.

Asimismo nos encontramos trabajando en un proyecto de Policía Montada, para afectarlos a la prevención rural y principalmente para la población de Colonia Ovejero, con cuyos referentes he dialogado personalmente, para aunar criterios y coordinar labores, asignando Personal Policial exclusivamente a ese sector de la Ciudad.

Por otra parte considero oportuno aclarar respecto a un párrafo que hace referencia a que la Policía utiliza vehículos particulares para concurrir al lugar de los hechos. Ante lo cual no puedo más que enorgullecerme por la vocación de servicio y compromiso con la comunidad demostrada por parte del Personal que me depende y felicitarlos; ya que este tipo de actitudes y accionar, responde a la buena voluntad de ellos en colaborar con sus compañeros y garantizar el éxito de cada procedimiento en que nos toca intervenir. Profundizando aún mas en la cuestión, debo reconocer que nuestro sentido de pertenencia con la Institución y con el prójimo nos lleva a tener este tipo de comportamientos destacables (incomprensibles para algunos) y hasta concurrir de forma voluntaria y desinteresada a prestar colaboración con algún procedimiento o ante una determinada situación que lo amerite, aunque estemos disfrutando de nuestro día u horario franco.

Sin más los saluda con atenta y distinguida consideración.

Lic. Juan Pablo IBAÑEZ -Comisario- Jefe de Comisaría 9na. CATRIEL