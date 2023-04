«Con Carlos somos un equipo y vamos por más obras para Catriel»

El candidato a gobernador de Río Negro y el candidato a Intendente de Catriel (Carlos Johnston), participaron de un acto ante unas 300 personas como cierre de una jornada de trabajo con instituciones, comisiones barriales y organismos, donde presentaron el plan de gobierno 2.023 – 2.027.

“Quiero que recuerden por un momento lo que era Catriel cuando llegamos al gobierno (2.011). Era un abandono total por parte de los gobiernos provinciales y municipales”, comenzó diciendo

“Cuantos cortes de ruta hubo en Catriel, cuántos reclamos para que alguien los escuche. Quiero que recuerden eso”.

“Con Carlos, a partir de un consenso y viendo las necesidades de ese entonces, empezamos a proyectar y concretar varias obras que la sociedad demandaba”.

“Queremos volver a repetir esa hermosa historia. Si hay algo que me gustaría como gobernador, es tener nuevamente a este amigo con quién ya nos conocemos y sabemos hacia dónde vamos”.

“Todo lo que hicimos ya es parte de la historia. Las escuelas que faltaban, el hospital, el asfalto, las viviendas, el devolverle a Catriel lo que le corresponde pro regalías. Hoy, las demandas y necesidades son otras y es ahí donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo para concretarlas”.

“Acá está en juego el diálogo, la gestión, el ponerse de acuerdo. Con Carlos Johnston tenemos mucho en común y les puedo asegurar que hay mucho por hacer”.

“Por eso es muy importante que a la hora de votar sepan que deben elegir a la lista verde completa (431), no corten boleta, es la única manera de asegurarnos que vamos a ir todos juntos a luchar por un Catriel y un Río Negro más integrado, con más salud, seguridad y educación”.

Por la mañana, los candidatos hablaron en radio “Alas” sobre varios temas.

EDUCACION – PARO DE UNTER

“Es inadmisible el no acatamiento de la conciliación obligatoria por parte del gremio. Primero porque el gobierno está dialogando, va por la quinta propuesta salarial. No es lógico que no se acate la conciliación.

Está claro que estamos en momentos muy difíciles, ningún sueldo alcanza, la inflación no da tregua. Quién tiene una empresa sufre las consecuencias, quién tiene un comercio también. Es una situación por demás compleja.

Uno puede aceptar el planteo de los gremios pero el diálogo es la única salida. Si no cedemos un poquito cada uno, es imposible.

Con medidas de fuerza perjudicando a los chicos, creo que es la correcta. Es una postura un poco exagerada”

RUTA 151

“Se están reparando las banquinas desde Cipolletti hasta el kilómetro 109 (Medanito). Los trabajos de frezado y reparación concretamente, empezarían en los próximos días, según me confirman de Vialidad”.

POLITICA NACIONAL

“Hay una extremada división entre los principales partidos políticos. Incluso ente las mismas fuerzas, hay un internismo feroz. Esperemos que el próximo gobierno nos pueda encaminar los destinos del País”.

BARRERA SANITARIA

“Para que la barrera tenga el rol que debe tener, creo que debe volver a manos de la FUMBAPA, hoy está a cargo del SENASA. Hubo algunos cambios, ahora se la transfirieron a la delegación Río Negro (SENASA), por lo menos no la manejan desde Buenos Aires”.

SEDE UNIVERSITARIA

“Están muy avanzadas las conversaciones con el Rector de la Universidad de Río Negro para hacer un encuentro con algunos municipios (entre ellos Catriel), para ir evaluando qué carreras se pueden implementar. Con Carlos (Johnston) ya lo hemos hablado. Sería una carrera universitaria orientada a la industria hidrocarburífera o energías renovables, teniendo en cuenta la cercanía con Vaca Muerta y la posibilidad de la instalación de un gran parque solar en catriel que pretendemos que sea el más grande la Patagonia. Par ello se destinarían 120 hectáreas para su concreción, según me lo ha transmitido Carlos”.

SALUD

“Debemos trabajar en un sistema de salud para que los médicos se radiquen en las ciudades. Esto nos pasas en toda la provincia. Debemos permitir a los profesionales trabajar en el sector privado y también en los hospitales.

Y que el hospital no sea la única solución. Que los médicos también atiendan a la gente tengan o no tengan obra social. Por supuesto, el estado pagará la parte que debe pagar, pero tenemos que terminar con la gente haciendo colas de madrugada por un turno en los hospitales”.

SEGURIDAD

“Hay que invertir en patrulleros, en los últimos años la inversión en este sentido ha sido nula. Hay que reequipar a la policía, no se ha incorporado tecnología. La policía ha recaído mucho en su nivel de funcionamiento. Hay que capacitarlos y por supuesto mejorar salarios”.

“Es por ello que siempre digo que no hay que incorporar más gente al estado para que los paguen los Rionegrinos con sus impuestos. Hay que trabajar con lo que tenemos y mejorarle su situación”.

POLITICA LOCAL

“A Catriel hoy le falta liderazgo político. Por eso si vamos juntos con Carlos Johnston, vamos a estar muy conectados y vamos a gestionar juntos donde hay que gestionar. De esa manera para Catriel será más fácil todo, no puede haber un gobierno local peleado con la provincia o Nación. Por eso pido que voten bien. La lista Verde de Juntos Somos Río Negro, la 431”.

Fotos: (Nico Hdez)