cuál es la situación de Río Negro y Neuquén » Catriel25Noticias.com

En Argentina, un porcentaje significativo de alumnos terminan la primaria sin estar completamente alfabetizados. Río Negro y Neuquén implementaron dispositivos para realizar sus propias evaluaciones.

Uno de cada dos chicos no entiende lo que lee. Así se desprende del censo que 9 provincias realizaron en primaria y 5, en secundaria durante el año pasado.

En Argentina, un porcentaje significativo de alumnos terminan la primaria sin estar completamente alfabetizados. Los últimos resultados de un estudio de Unesco indican que, en nuestro país, el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanza los niveles mínimos de lectura. En tanto, los resultados de Aprender 2023 muestran que el 33,6% de los estudiantes de sexto grado se encuentra por debajo del nivel satisfactorio en la prueba de Lengua.

A comienzos de 2023, la asociación Argentinos por la Educación, junto con más de 200 organizaciones de todo el país, lanzó la Campaña Nacional por la Alfabetización «para lograr que todos los chicos de Argentina entiendan lo que lean».

En 2024, se implementaron Planes de Alfabetización con diversas estrategias para mejorar los niveles de lectura y escritura en las distintas jurisdicciones del país.

A través del Operativo Aprender, el gobierno nacional llevó adelante una evaluación muestral (que se hizo después de 8 años; la última fue en 2016) en tercer grado del nivel primario y una evaluación censal (que se realiza año por medio) en quinto y sexto año del nivel secundario.

La evaluación muestral significa que se evalúa únicamente a un grupo representativo de estudiantes de un año escolar; mientras que la evaluación censal quiere decir que todos los estudiantes de determinado año escolar son evaluados.

En primaria, las provincias realizaron una evaluación de «fluidez lectora»; mientras que en secundaria, la evaluación fue de «comprensión lectora«.

Orientar las decisiones pedagógicas

En primaria, 18 provincias tomaron evaluaciones para medir la lectura, la comprensión y la escritura: 9 lo hicieron de forma censal en, al menos, un grado y 9, de manera muestral. Río Negro realizó la evaluación censal en primero y segundo grado; mientras que Neuquén no participó.

En secundaria, 11 jurisdicciones llevaron a cabo evaluaciones: 5 lo hicieron de manera censal en al menos un año y 6 de forma muestral. En este caso, no participaron ni Neuquén ni Río Negro.

“Las evaluaciones en los distintos niveles educativos no solo permiten diagnosticar el estado de la alfabetización, sino que también orientan las decisiones pedagógicas y de política pública. Sin datos precisos sobre comprensión y fluidez lectora, es muy difícil diseñar estrategias efectivas para mejorar el aprendizaje”, consideró Clara Zavalia, cofundadora de Intelexia y responsable del programa “Aprendo Leyendo”.

El Observatorio de Argentinos por la Educación llevó adelante el cuarto informe de monitoreo de la campaña, con los resultados de las evaluaciones a los estudiantes de nivel primario y secundario.

Río Negro y un dispositivo de evaluación propio

Vanesa Padilla, directora de Educación Primaria de Río Negro, señaló que la provincia cuenta con un dispositivo propio de evaluación llamado Río Negro Explora que se puso en marcha en 2024.

«En la evaluación nacional, Río Negro no obtuvo niveles de logro bajos, pero no nos quedamos conformes. Los resultados fueron satisfactorios y avanzados en el área de Lengua, lo que representa un 70% de aprendizajes en estos niveles. Sin embargo, pensamos en un dispositivo propio para tener una mirada provincial», señaló la funcionaria.

Este dispositivo consiste en una evaluación de los estudiantes de primer y segundo grado respecto del proceso de alfabetización. «Nos ha permitido identificar a quienes pasaron a segundo grado sin estar alfabetizados. El análisis fue nominal, estudiante por estudiante. Para nosotros es prioridad que, en primer grado, los alumnos adquieran el sistema de lectura y escritura», indicó.

Hasta ahora, advirtió, el panorama «es positivo en relación al planteo a nivel nacional de que los chicos no aprenden a leer y escribir. O que no comprenden lo que leen. Solo el 3% de los estudiantes no alcanzaron a alfabetizarse en la provincia«.

Este año, el dispositivo Río Negro Explora volverá a ponerse en marcha y se extenderá a tercer grado. «Aquí es cuando se complejizan los aprendizajes. Lo que buscamos es fortalecer el bloque del primer ciclo. Fortalecer las bases de la educación primaria», indicó Padilla.

Aclaró que este dispositivo «no se da fragmentado ni descontextualizado ya que se trabaja con los docentes. Hay un trabajo de planificación antes de llegar a la evaluación».

«Pruebas estandarizadas y descontextualizadas»

«Las pruebas Aprender son estandarizadas y descontextualizadas porque son para todo el país. Responden a un enfoque de enseñanza que no es el que sostenemos en Neuquén: el enfoque fonológico de la alfabetización», planteó Amalín Temi, directora de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación de Neuquén.

Sostuvo que «son pocas las jurisdicciones en el país que sostenemos este enfoque y las pruebas Aprender no lo tienen en cuenta. Entonces, no podemos hacer pruebas que no responden a la forma en que enseñamos«.

Neuquén, al igual que Río Negro, está conformando un equipo de evaluación propio. Las supervisoras han realizado relevamientos en tres escuelas por zona, a través de los cuadernos de los niños, el ambiente alfabetizador y la planificación áulica. «Desde ese relevamiento, aseguran, se toman decisiones».

Belén Chiacchiarini, directora general de Formación Docente Continua del Consejo de Educación en Neuquén, explicó que, desde el año pasado, «se desarrolla un programa de alfabetización con la centralidad en la enseñanza«.

Aseguró que «se trabaja en el acompañamiento a los docentes de primero, segundo y tercer ciclo. Sabemos que hay niños que no escriben de manera convencional en todos los grados. Hay un equipo territorial de docentes especialistas en la alfabetización que orientan a los docentes en la enseñanza de la lectura y escritura«.

Respecto a los estudiantes en los distintos grados que «no han logrado alfabetizarse -que no pueden leer y escribir de forma autónoma-, dijo que la idea es poner en marcha distintos dispositivos y talleres a lo largo del año para ayudarlos a avanzar en el proceso de aprendizaje».

El Consejo de Educación además evalúa poner en marcha duplas pedagógicas en los primeros grados con más de 20 estudiantes. «Hay una multiplicidad de acciones porque la alfabetización es prioridad para esta gestión de gobierno», dijo.

Temi mencionó que los talleres de lengua y matemáticas para egresados de séptimo grado durante este verano en Neuquén aportaron información respecto a cómo están los chicos en esas áreas: «En base a eso, ya estamos planificando acciones de formación docente para los profesores de primer año de las escuelas secundarias».

«Pudimos ver -agregó- que a muchos estudiantes que terminaron séptimo grado les falta autonomía para resolver problemas de interpretación de texto. Los resuelven con la ayuda de un docente o de pares, pero no de manera independiente. Por eso, la capacitación a docentes de primer año es primordial para abordar estas situaciones y que los chicos no las sigan arrastrando».