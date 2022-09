El corazón avisa: cuáles son los 4 síntomas para actuar rápido y evitar daño cardíaco

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la Argentina y provocan uno de cada tres fallecimientos. Sin embargo, el corazón da avisos que hay que saber escuchar: un dolor repentino en el pecho, quedarse sin aire mientras se realiza una actividad habitual, perder de manera súbita el conocimiento o sentir palpitaciones asociadas a un latido acelerado o irregular.

“Estos síntomas deben alertarnos para realizar una consulta cardiológica, ya que pueden ser manifestación de algún defecto en la función del músculo cardíaco o una alteración en su irrigación. También pueden ser manifestaciones de trastornos eléctricos o alteraciones en otras estructuras cardíacas”, señaló el doctor Hugo Sanabria (MN 98.220), jefe de la Clínica Diabetes del ICBA Instituto Cardiovascular.

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar conciencia y reducir la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares.

La consulta al especialista en cardiología puede ser oportuna aún en ausencia de síntomas, apuntó el doctor Sanabria y agregó que este control médico sirve para evaluar la salud vascular del paciente y poder manejar los factores de riesgo “como la hipertensión arterial, los trastornos de los lípidos en sangre y la obesidad. De esta forma, se puede prevenir el desarrollo de complicaciones cardíacas”.

Cuatro síntomas para consultar rápido:

“Ante la presencia de dolor de pecho, que puede sentirse como opresivo e irradiarse a la espalda, mandíbula, oído, estómago y brazos, se puede sospechar de un evento coronario agudo. Este dolor suele aparecer al hacer esfuerzos y desaparecer en pocos minutos al cesar la actividad. Cuando el dolor se presenta y dura más de 10 minutos se debe consultar a la brevedad a un sistema de emergencia”, detalló el doctor Juan Pablo Costabel (MN 119.403), jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICBA.

Los problemas coronarios agudos se producen por la “rotura” de una placa de colesterol dentro de una arteria coronaria. Dentro de estas patologías, se incluyen las anginas inestables y los infartos de miocardio. En ambas, se reduce el flujo sanguíneo que llega al corazón. El tiempo que se tarde en iniciar el tratamiento tiene una incidencia directa en el pronóstico, ya que cuanto antes se restituya el flujo sanguíneo, antes se limita el daño cardíaco.

Cada minuto cuenta. “Los pacientes suelen demorar la consulta médica frente a las dudas que le generan los síntomas y esa es la principal razón del atraso de la apertura coronaria. Es por ello que frente a la aparición de síntomas lo más importante es consultar rápidamente al servicio de emergencias médicas, idealmente a través del llamado a un servicio de ambulancias”, destacó Costabel.

Además del dolor en el pecho, la disnea o dificultad respiratoria y la fatiga también pueden estar indicando una angina de pecho atípica o alguna cardiopatía, por lo que demandan una evaluación médica.

El mareo es un síntoma muy inespecífico y puede deberse a distintas causas. En ocasiones, es la situación previa al síncope, y puede estar acompañado por pérdida de conocimiento.

“Las palpitaciones o sensación de que el corazón no late con normalidad podrían referir a una arritmia y lo habitual es que tengan un significado benigno, pero también podrían estar advirtiendo sobre alguna cardiopatía importante, por eso no hay que dejar de consultar siempre que se produzcan y no conozcamos su naturaleza”, agregó Costabel.

El jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICBA destacó que los síntomas del infarto de miocardio son variables. No son los mismos en todas las personas, cada una puede presentar una combinación distinta”, por es es de vital importancia de conocer estos síntomas cardiológicos ya que cuando aparecen aumenta la posibilidad de tener una complicación grave.

La fibrilación auricular es un tipo de arritmia que se caracteriza por generar un pulso irregular y frecuentemente más rápido del corazón. La persona además puede sentirse con cansancio fácil, falta de aire y mareos. En algunas ocasiones, aunque no es lo más frecuente, puede llegar a perder el conocimiento. “Es una arritmia asociada claramente a la edad, la presencia de presión alta, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, diabetes y la práctica de deportes de alto rendimiento”, precisó el cardiólogo Fernando Scazzuso (MN 83.184), jefe de Electrofisiología y Arritmias del ICBA.

Cuando una persona percibe la presencia de esta arritmia debe concurrir a la consulta médica para que el profesional inicie su evaluación y determine cual es la mejor estrategia de tratamiento. “En general, y sin entrar en excepciones, el tratamiento se basa en la administración de fármacos antiarrítmicos y drogas anticoagulantes para evitar la principal complicación: la embolia cerebral. Si el paciente no responde a los medicamentes, el siguiente paso es la realización de una ablación para eliminar los focos que provocan esta arritmia y así poder retornar a una vida normal”, amplió el doctor Scazzuso.

La estenosis aórtica es una obstrucción en la salida del corazón, que imposibilita la irrigación normal del organismo. “La válvula aórtica se puede afectar por dos motivos: una forma congénita que se presenta en pacientes más jóvenes y una forma asociada a la edad avanzada que calcifica y obstruye la válvula”, detalla el doctor Fernando Cura (MN 82590), jefe de Cardiología Intervencionista del ICBA.

“La mejor forma de diagnosticar una estenosis aórtica severa es mediante el relato del paciente, quien percibe los síntomas. A través de los estudios complementarios, se detecta la afección de la válvula. El más completo es la ecografía doppler color, que permite visualizar todas las estructuras del corazón y comprender el funcionamiento”, explica.

Las formas de tratamiento son dos: el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, que se realiza en pacientes jóvenes o el implante valvular mediante catéteres que se realiza en pacientes de edad avanzada. “Estos dos métodos adecuadamente aplicados deberían llevar al paciente a una vida normal de una forma rápida y segura”, concluye Cura.

Buenos hábitos para prevenir

El estilo de vida y los cuidados cotidianos son claves para reducir el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, las recomendaciones más importantes de los profesionales de ICBA son:

– Mantener una alimentación saludable

– Reducir la ingesta de sal

– Realizar actividad física de forma regular

– Alcanzar un manejo adecuado del estrés

– Dormir y descansas en forma apropiada

– Evitar el consumo de tabaco y el exceso de alcohol

Los buenos hábitos ayudan a mantener un peso saludable y un control adecuado de las cifras de presión arterial y de glucosa y grasas en sangre, factores que si no se controlan, favorecen el desarrollo de complicaciones cardiovasculares. “Por ejemplo, los pacientes con diabetes con inadecuado control metabólico tienen dos veces más riesgo de presentar un infarto agudo de miocardio o desarrollar insuficiencia cardíaca”, indicó el doctor Sanabria.

Para concluir, el jefe de la Clínica Diabetes del ICBA destacó que “generar un entorno saludable en nuestros hogares y comunidades debe ser un objetivo a alcanzar. No dejar de consultar al médico especialista en cardiología, quien brindará herramientas para mejorar la salud cardiovascular evitando el desarrollo de complicaciones”.

En el marco del Día Mundial del Corazón, hoy a las 15:30 el ICBA invita a la comunidad la Plaza Manuel Belgrano, en Juramento y Vuelta de Obligado, en Belgrano, a participar de una jornada de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) bajo el lema ¡Tomate unos minutos y aprendé a salvar una vida con tus manos! Esta actividad es abierta y gratuita.

Como años anteriores, también se iluminarán de rojo los monumentos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de generar conciencia en cuidado de la salud cardiovascular.

Además, dentro del ICBA, se disfrutará de una jornada a puro arte de la mano del artista Lucas Stoessel, quien realizará una fotopintura en el hall de la Institución.

