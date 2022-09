Este es el ranking de los signos más fríos del zodíaco

A veces es complicado hablar de las emociones, comunicarlas, sacarlas afuera. Y hay signos a los que les cuesta más, y se les hace más difícil demostrar lo que sienten.

Ser frío no quiere decir tener mal corazón, ser manipulador o no tener sentimientos. Los signos que son más fríos, suelen ser más difíciles de entender o saber qué están pensando o sintiendo.

Estas personas son más selectivas a la hora de mostrar lo que hay dentro de su corazón. Vamos a ordenar los signos de los más fríos a los que tienen el corazón más caliente.

Este es el ranking de los signos más fríos del Zodiaco:

Acuario

El signo más frío por excelencia. Pero ese atributo no tiene por qué ser negativo. Quien conoce a Acuario sabe que es un signo súper sociable, adora viajar, conocer gente nueva, probar cosas diferentes. Así de primeras, no parece que vaya a ser alguien frío… Pero, ¿qué pasa cuando tiene que mostrar sus emociones? Que huye, que escapa de la situación como sea. Pocas veces verás a un Acuario dando un abrazo a alguien a quien acaba de conocer. Cualquier forma de expresar cualquier tipo de sentimiento, está prohibido para él.

Capricornio

Capricornio no es que no tenga emociones, es que no va a dejar nunca que sus emociones se apoderen de él. Prefiere pecar de ser una persona fría que terminar herido por ser demasiado emocional. Capri tiene sentimientos y muchos, lo que pasa que sabe demasiado de la vida y sabe lo que pasa cuando te expones demasiado… Al final terminan hiriéndote por ser amable, cariñoso y por ir de bueno por la vida. No es un signo que tenga miles de amigos, es súper selectivo y las amistades las cuenta con los dedos de una mano.