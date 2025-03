Fabiola Yañez cargó contra Alberto Fernández » Catriel25Noticias.com

Fabiola Yañez, ex primera dama y figura resonante debido a la relación con el ex presidente Alberto Fernández, salió a la luz con declaraciones que cimbran los pilares mediáticos e incluso legales de su ex pareja.

Según relató, Fernández tiene un patrimonio que, en sus propias palabras, está bastante «flojo de papeles», cuestionando la transparencia y la legalidad de sus bienes. Estas afirmaciones surgen en un momento en que Yañez ha decidido poner sobre la mesa los aspectos menos conocidos, y quizás más delicados, de la figura política a quien alguna vez acompañó estrechamente.

Y con respecto a su propia situación, la ex primera dama habría compartido en exclusiva con algunos medios que se considera un «chivo expiatorio» de las complicaciones atravesadas por el kirchnerismo. Evocando su tan mencionada fiesta VIP de cumpleaños en Olivos durante 2020, en plena cuarentena, Yañez aseguró haberse convertido injustamente en el rostro de la controversia que rodea a esa jornada. Sus palabras apuntan a un escenario en el que le atribuyeron la repercusión negativa que pudiera haber tenido sobre su partido político, tras una derrota crucial en las elecciones legislativas de 2021. «Nada de esto era parte de mi imaginación», menudo fue el acervo popular en señalarme a mí», relató en clara alusión a las cibermáquinas y frases del gobierno.

Las palabras de Yañez no solo implican un examen del pasado sino también una mirada cuestionadora del bienestar económico anterior al mandato presidencial de Alberto Fernández. Se plantea cómo un «nivel de vida muy alto» resultó ser posible sin un cargo oficial o con ingresos claros y mostrando dudas sobre las verdaderas fuentes de aquellos fondos. De forma más lúcida y desafiante, expuso que dichos lujos no se alcanzan con unos esporádicos informes a una consultora o invitados gastronómicos por la ciudad.

Luego del escándalo que empañó el ambiente político en su cumpleaños, con posterioridad desde hace años revela que sobre una propiedad en Puerto Madero, de pose y vivir durante extensos 14 años bajo la dizque hospitalidad del empresario Enrique «Pepe» Albistur, cuestionando una extraña relación de «intereses mutuos» y posibles pagos de favores en la amistad entre los hombres en cuestión. Esbozo teorías, deficiencias, y quimeras son pronunciadas al argumentar la realidad convulsa en administración previa. «A todos nos gustan las cosas regaladas», ironizó