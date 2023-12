formulan cargos por tentativa de homicidio y dictan prisión preventiva

La fiscalía descentralizada de Catriel formuló cargos contra dos hombres acusándolos de ser autor y partícipe necesario en un hecho de tentativa de homicidio ocurrido en la madrugada del domingo. El acusado como autor material continuará detenido. La víctima continúa en terapia intensiva en estado grave.

Según indicó la fiscal del caso, uno de los hombres mantuvo un altercado con la víctima el domingo (10/12) alrededor de las 6:30, cuando ambos se retiraban de un local bailable de la la ciudad petrolera. En esas circunstancias le propinó un golpe que le provocó un corte a la víctima en la zona del pómulo.

Ese mismo día pero alrededor de las 07:30 horas, el imputado junto a una segunda persona se hicieron presentes en la casa de la víctima movilizándose en una motocicleta portando un arma de fuego calibre 22 e ingresaron al patio trasero de la misma. Allí, el principal acusado se dirigió a una puerta de la casa que contaba con un vidrio.

A través del mismo pudo divisar la silueta del agredido que se encontraba sentado en la mesa del living junto a otras personas. En esos momentos, el acusado regresó al frente de la vivienda y disparó en dos oportunidades a través de la puerta principal de la casa con la intención de darle muerte a la víctima.

A sabiendas que la puerta era de una chapa delgada – según la teoría del caso de la fiscalía – el hombre tenía pleno conocimiento que los proyectiles atravesarían la misma y consecuencia de lo anterior uno de los disparos impactó en el cuello de la víctima provocándole lesiones graves.

La fiscal argumentó que al acusado no pudo llevar a cabo el homicidio gracias al rápido accionar de las otras personas que se encontraban en el lugar, quienes solicitaron el auxilio inmediato de una ambulancia y el correspondiente traslado al hospital donde la víctima fue asistida médicamente.

La calificación legal del caso es lesiones leves por el hecho ocurrido en la vía pública y tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego por lo ocurrido en la vivienda.

Respecto del segundo detenido, la fiscal indicó que estaba acusado de trasladar en una motocicleta al presunto autor de los disparos y a ayudarlo a huir del lugar a bordo del mencionado rodado. Por lo tanto, el delito que se le imputó es tentativa de homicidio agravada por el uso de arma pero en calidad de partícipe necesario.

La defensa oficial que asistió a los acusados discrepó con la calificación legal del caso, en particular respecto de la tentativa de homicidio y sostuvo que debería caratularse como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego. Sostuvo que según la teoría fiscal, el joven disparó a través de un puerta de chapa que no permitía ver hacia el interior de la vivienda por lo que no se puede determinar con precisión la intención de su representado de atentar contra la vida de la víctima.

La fiscalía solicitó además la prisión preventiva del acuasdo. Se informó que el acusado como autor cuenta con antencedentes penales computables y por la calificación legal provisoria, en caso de recaer condena la misma sería indefectiblemente de cumplimiento efectivo. Además, la fiscal sostuvo que en caso de recuperar la libertad el imputado podría intentar entorpecer el normal avance del proceso penal o podría intentar evadirse del accionar de las autoridades.

El defensor oficial consideró que la prisión preventiva debía cumplirse de forma morigerada en una modalidad domiciliaria.

El segundo acusado no cuenta con antecedentes penales computables y teniendo en cuenta su participación, se requirió que pueda recuperar la libertad pero bajo estrictas pautas de conducta que incluyen prohibiciones de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima y testigos del caso.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal. Además dictó la prisión preventiva del sospechoso de ser el autor material del hecho en un establecimiento carcelario rechazando el planteo de la defensa.

LA VICTIMA:

Según se supo hoy, Elbis Montañéz, el joven herido por una bala, continúa internado en el hospital de Gral Roca (UTI) y los médicos indicaron que es muy difícil una cirugía en el lugar donde quedó alojado el proyectil (área cervical), ya que está muy cerca de las vértebras y ello podría causarle secuelas irreversibles.