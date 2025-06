funcionarios respondieron a las denuncias del Tribunal de Cuentas » Catriel25Noticias.com

En la semana que finaliza, unos de los representantes del Poder de Contralor Municipal se despachó con varias denuncias e irregularidades por parte del ejecutivo municipal. Dos funcionarios de Salzotto le respondieron en radio «Alas» este viernes.

El Secretario de Gobierno Daniel Delgado y la Secretaria de Finanzas Marisa Pérez explicaron en detalle sobre los temas planteados e insistieron en que los funcionarios «no están capacitados para el cargo por lo que pidieron que el Consejo Deliberante analice su permanencia»

Daniel Delgado: “Lo que está ocurriendo es que algunos representantes del Tribunal están viendo amenazados sus privilegios, y responden con denuncias para desestabilizar la gestión”.

El funcionario señaló que se están difundiendo acusaciones infundadas para intentar entorpecer el trabajo municipal. “Nos encontramos con que algunas personas del Tribunal ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos de idoneidad que establece la Carta Orgánica. Hay quienes ni siquiera terminaron el secundario, y eso es responsabilidad directa de los partidos que los propusieron”, aseguró.

Respecto a las acusaciones por presuntos sobreprecios y errores en licitaciones, Delgado aclaró: “Estamos elaborando un informe exhaustivo que será presentado a la comunidad. No tenemos nada que ocultar. Un error administrativo se subsana desde el municipio, con responsabilidad y transparencia. No fue el Tribunal quien lo detectó, como ahora se quiere instalar”.

En cuanto a la licitación de indumentaria para personal municipal, cuestionada por un supuesto exceso presupuestario, señaló: “No voy a dar cifras sin tener los datos exactos a mano, pero puedo asegurar que todo se hizo conforme a los procedimientos administrativos vigentes. El informe que presentaremos aclarará cada uno de esos puntos”.

Cuestionamientos a la operatividad del Tribunal

Delgado también cuestionó el funcionamiento cotidiano del Tribunal de Cuentas: “Nos preocupa que haya personas que cobran sueldos equiparables a los de un concejal y trabajan apenas algunos días a la semana. No se los ve participando en los concursos de precios ni en las licitaciones. Y eso, en términos de control, es muy grave”.

“Nosotros, desde el Ejecutivo, estamos disponibles desde las seis de la mañana. Los informes se elaboran con mucho esfuerzo, y si tardamos en responder, no es por desidia, sino porque estamos gestionando en medio de una crisis profunda. No se puede pedir que se respondan informes complejos en 48 horas, especialmente cuando están mal redactados o piden información que no corresponde”, subrayó.

Llamado a la unidad y a la responsabilidad institucional

En el tramo final de la entrevista, Delgado hizo un llamado a la unidad de la comunidad Catrielense y pidió a los actores institucionales “dejar de lado la política chiquita y centrarse en los verdaderos problemas de la gente”.

“El municipio está enfocado en resolver cuestiones urgentes: pagar aguinaldos, garantizar los servicios, atender la emergencia climática. No es momento para especulaciones políticas. Hay vecinos que necesitan contención real, no discursos vacíos”, concluyó.

Finalmente, reiteró que el informe con respuestas a las observaciones del Tribunal será difundido públicamente, “para que la ciudadanía conozca cada detalle y también para que el propio Tribunal pueda revisar sus fallas, que no son pocas”.

LA PALABRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

Marisa Pérez desmintió las acusaciones del Tribunal de Cuentas y aclaró sobre el manejo de fondos municipales

La funcionaria apuntó contra Peñalba por declaraciones “inexactas” y defendió la transparencia de su gestión. Además, detalló el origen de donaciones y explicó movimientos financieros entre cuentas públicas.

En medio de un clima de tensión institucional, la responsable de las finanzas salió al cruce de las declaraciones del integrante del Tribunal de Cuentas, Ramiro Peñalba, quien había denunciado pagos en exceso y desvío de fondos en la gestión municipal.

Pérez desmintió categóricamente los señalamientos y ofreció explicaciones técnicas sobre las operaciones cuestionadas. “El señor Peñalba dice cosas que no son ciertas. Ya le expliqué personalmente, pero vuelve a decir lo mismo. Parece que no entiende cómo funciona la administración pública”, expresó con tono firme.

Uno de los temas más delicados fue la acusación sobre el presunto pago en exceso a un proveedor por una obra de gas en el loteo Huentemil. Según Peñalba, se habrían abonado “2 millones de más”, pero Pérez explicó que se trató de un adelanto habitual por el 50% del trabajo presupuestado, y que al final de la obra, al haberse ejecutado una menor cantidad de metros, se emitió una nota de crédito. “Fue algo previsto por nosotros. No es que ellos descubrieron algo.»

«El proveedor devolvió lo que correspondía. No hubo perjuicio económico”. Respecto a la licitación por indumentaria para empleados municipales, donde Peñalba habló de una diferencia de 15 millones de pesos, la funcionaria indicó que hubo un error en la sumatoria de columnas en la planilla, pero no un sobrepago. “La licitación fue armada por personal de la gestión anterior. Se entregó toda la ropa por el monto individualmente presupuestado. No hubo irregularidad”, aclaró.

Sobre el supuesto desvío de fondos de la cuenta de Obras Públicas hacia la Fiesta del Petróleo, argumentó que “es habitual el pase de fondos entre cuentas dentro del mismo ejercicio económico” y que todo está avalado por el contador y los asesores legales del municipio. “El dinero se devuelve dentro del plazo permitido. No hay ninguna falta”, subrayó.

También se refirió a las donaciones, en especial a unas bicicletas entregadas durante el Día del Niño. Peñalba había sugerido falta de control y mencionó que desde el municipio se habría dado una explicación confusa. La Secretaria desmintió que las bicicletas formaran parte del patrimonio municipal: “Fueron donadas por la Fundación “Por Catriel”, que tuvo un stand en el evento. No ingresaron al inventario del municipio”.

Consultada sobre la relación con el Tribunal de Cuentas, negó que haya falta de diálogo: “Siempre que vino, a Peñalba se lo atendió bien. Yo misma me he acercado a pedir explicaciones cuando hubo dudas. No tengo ningún problema con ellos”. Finalmente, la funcionaria lamentó tener que dar estas aclaraciones públicamente: “No me gusta salir a hablar de esto, pero no quiero que la comunidad quede con una imagen errónea. Estamos trabajando con honestidad y transparencia”.

Lea también: