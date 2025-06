25 de Mayo en alerta por violencia en escuelas » Catriel25Noticias.com

Este viernes se generó una gran conmoción en la localidad Veinticinqueña al darse a conocer un hecho de violencia contra un profesor de educación física que da clases en la Escuela N°210 Malvinas Argentinas.

El hecho lo hizo público otra docente del colegio primario 110 Río Colorado, quien salió al aire en una emisora radial de Santa Rosa para relatar lo sucedido y dar a conocer que ella también es víctima de hostigamientos por parte de una familia.

Según se pudo saber, la agresión fue contra el profesor Gerardo Sanchez que fue golpeado por un familiar de un alumno, cuyos padres habían denunciado maltrato por parte del profesor para con su hijo.

Desde la Comisaría Departamental se informó que la agresión se produjo en un complejo de padel de la localidad y tras los golpes que sufrió Sanchez, debió ser atendido en el hospital Jorge Ahuad.

OTRO RECLAMO DOCENTE

Una maestra de la escuela 110 Río Colorado fue quien confirmó este hecho contra el profesor de educación física, pero además, en diálogo con una Radio de Santa Rosa, comentó lo que ella está pasando en el colegio.

«Hace dos meses los padres se quejaron en dirección que yo maltrataba a los nenes, que les hablaba mal, que era muy soberbia».

«Se hicieron asambleas aulicas, pero para los padres no fue suficiente diciendo que yo no había cambiado mi actitud».

«Se presentan en la escuela, se sientan en el pasillo tomando mate vigilando como doy clases, es una tortura vivir lo que se vive acá.

«No soy la única, son varios los docentes que sufren maltrato psicológico».

«La directora actuó bien, no así la Coordinaroa de nivel primario porque toda la culpa es del docente y no le está dando un corte a la situación».

«Hoy estoy de licencia, pero vuelvo la semana que viene, y estoy con miedo, no se como van a reaccionar los padres».

«Yo estoy poniendo todo de mi para el cambio que pidieron los padres» dijo la docente.

«Que nos cubra más el gremio, porque nos sentimos desprotegidos»

PADRES YA HABÍAN DENUNCIADO POR MALTRATO AL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

Tras conocerse la agresión que sufrió un profesor de educación física, se pudo saber que padres de alumnos de la Escuela Primaria N°210 Malvinas Argentinas ya habían denunciado y reclamado a las autoridades del colegio algunas actitudes de maltrato del profesor para con los niños.

Se radicó una denuncia en la Comisaría y hubo varios reclamos a los directivos.

También se elaboró una nota dirigida a las autoridades educativas que dice la siguente

«Nos dirigimos a ustedes, como padres de alumnos de1° grado turno mañana de la Escuela Primaria N°210 Malvinas Argentinas, con el fin de poner en conocimiento las distintas situaciones de maltrato que han sufrido nuestros hijos por parte del profesor de educación física Gerardo Sánchez.

Todo comenzó con el relato de unos de los niños a sus padres, ocurrido el día 29/04/25, contando que padeció maltrato por parte del citado profesor y además le había apretado el hombro. Se puso en conocimiento de lo sucedido a los directivos del colegio, quienes adujeron desconocer lo acontecido, y se redactó un acta. Posteriormente se realizaron dos reuniones más con las autoridades de la institución educativa y surgieron otros dos casos más de maltrato por parte de este profesor, sin embargo las respuestas por parte de los directivos era que desconocían tales situaciones, como justificándolo, aseverando que las clases de educación física se daban con la presencia de las autoridades de la escuela y negaron tales hechos.

Luego se nos informó que se tomarían algunas medidas al respecto, entre ellas, que el profesor, durante el dictado de clases, estaría secundado de una acompañante psicológica y una profesora auxiliar de educación física, para observar su comportamiento. Nuestra respuesta ante tal determinación fue cuestionar la medida, si el profesor tiene problemas deben tratarse fuera de la institución. ya que si existe alguna cuestión psicológica, no debería estar a cargo de alumnos de primer grado. En todo caso, se debería buscar un reemplazo, hasta que el profesor pueda resolver sus problemas y se sienta bien.

También es oportuno destacar que el resto de los padres no estaba enterado de lo sucedido, los directivos no lo comunicaron, por lo que nuestra intención era convocar a una reunión para ver si había algún otro niño que hubiera sufrido maltrato por parte del profesor Sánchez. Se trató de dilatar la reunión por parte de los directivos, hasta que insistimos, y finalmente se logró el cónclave, pero no se nos permitió tocar el tema del citado profesor, nos hicieron callar, aduciendo que «para eso se tenía que dirigir cada padre a la dirección».

Finalmente el resto de los papás se enteraron de lo que estaba ocurriendo, y en diálogo con sus hijos, se pudo saber que los niños habían sido testigos de los casos de maltrato, también en algunos casos relataron que el profesor Sánchez los trataba de «inútiles», que les hacía señas indebidas.

Ante la falta de respuestas de los directivos del colegio y de las autoridades de coordinación, una de las familias decidió radicar una denuncia penal en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia.

Por todo lo expuesto exigimos una respuesta urgente por parte de las autoridades educativas» dice el escrito.

MONSALVE REPUDIO LOS HECHOS DE VIOLENCIA

Quiero expresar mi más enérgico repudio ante la situación de violencia recibida por el docente de nuestra localidad. Además, necesitamos reflexionar sobre el hecho de que muchas familias ponen como blanco a quienes forman a nuestros hijos, sobrinos y nietos. Estoy a disposición y, siempre recuerdo con cariño mis años de docente, fueron los mas felices. En lo que podamos intentaremos ayudar.