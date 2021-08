Grave denuncia contra el Hospital de Catriel-“Hicieron abandono de persona”

El Hospital Cecilia Grierson de Catriel, vuelve a ser noticia no por un hecho grato, sino por la denuncia de una vecina de la ciudad, que aduce abandono sobre su madre, quien se encuentra internada por Covid.

“Hicieron abandono de persona, sin nuestro consentimiento, trataron de estabilizar a mi mamá y sacársela de encima” denunció Laura Ríos al hospital de Catriel, por la atención con su madre Carmen Riquelme que contrajo covid y se encuentra internada en grave estado de salud en el hospital de Cipolletti.

La vecina de Catriel se comunicó con Radio Alas y C25N para dar a conocer una serie de situaciones que marcan la cruda realidad de ciertas falencias en el sistema de salud local, por un lado las complicaciones de la obra social PAMI para poder conseguir una cama en terapia intensiva en algunos de los centros de atención del valle. Además, en este caso particular, una mujer que necesita realizarse diálisis tres veces a la semana en Neuquén, con las complicaciones que eso conlleva. Mientras en Catriel se apilan los reclamos por un centro de diálisis local.

DENUNCIA

Laura Ríos relató “lo quiero hacer público para que no le pase ninguna otra persona, esta situación que me toca vivir tan de cerca con mi madre, estoy decepcionada de como ellos (hospital Catriel) atienden la gente”.

Carmen Riquelme tiene 67 años y el pasado lunes 16 de agosto comenzó con algunos síntomas como vómitos y algunos dolores. “Le hice los estudios de análisis de sangre y orina, pensaban que podía tratarse de una infección ya que ella se dializa y es propensa a los problemas renales. El mismo martes me comunico al hospital para que el realicen el hisopado, ya que ese mismo día tenía turno en Neuquén para realizarse diálisis en la clínica Fresenius” contó su hija.

“Siguiendo los pasos el miércoles la controlaron, el jueves ya los síntomas eran más severos con vómitos, diarrea, dolor muscular, “ahí empecé a preocuparme cada vez más y llame al hospital para informar la situación, enviaron al ambulancia para ir a buscarla y quedó en observación”.

“El Dr. Ferrari le informó que estaban tratando de comunicarse con todos los centros del valle para ver si podían buscar una cama y fuera mejor atendida, ya que necesitaba una terapia intermedia y ser dializada”

“Le lleve las pertenencias, la medicación que toma de forma diaria, y desde allí no la vi más a mi mamá porque la habían pasado a otra sala. El viernes llame por teléfono para saber cómo seguía, no recibí ningún parte médico en ningún momento, me dijeron que el doctor y la doctora estaban ocupados” expresó Laura.

El sábado llamó a partir de las 6 hs para tener alguna información del estado de la madre, sin embargo tampoco hubo respuestas. La Dra. Acevedo que estaba en internación no daba señales, “recién al mediodía me llamó y dijo que había un posibilidad de sacar a mi mamá para dializarla (Neuquén), nada más, y volvía a Catriel” dijo la hija.

“Me quedé tranquila y ese día a las 17 hs me comunique con la clínica Fresenius (Neuquén) para saber cómo estaba mi mamá, para mi sorpresa me dijeron que nunca había llegado la trafic y ellos no estaban capacitados para recibir una paciente tan inestable como se encontraba mi madre” relató indignada.

“El Dr. Del Sol que salió con la derivación con mi mamá me dio de 10 a 15 minutos para llegar al hospital, cuando me estaba terminando de cambiar me llamaron para avisare que a mi madre ya se la habían llevado para dializar, que cualquier cosa me iban a tener al tanto, sin ningún consentimiento mío, y encima me preguntaban quien era yo…si era una tutela… y les respondí: soy su hija!…yo necesito que me digan porque se llevaron a mi mamá así….” dijo emocionada.

“Ese mismo día, alrededor de las 21 hs la Dra. Acevedo me atendió diciéndome que mi madre quedaba internada en Cipolletti, yo no sabía nada y que posiblemente iba a haber una cama. Hablé con la Dra. Olguín en el hospital de Cipolletti y me comentó la gravedad con la que habían recibido a mi mamá, ellos se enteraron cuando la ambulancia estaba afuera y dejaron a mi mamá allí, sin derivación ni estudio previo, no tenían absolutamente nada”.

“Hicieron abandono de persona, sin consentimiento de mi familia, Ellos trataron de estabilizar a mi mamá y sacársela de encima” denunció Laura.

“Tuve una discusión con la Dra. Acevedo y el Dr. Del Sol donde les pedí explicaciones de porque habían actuado de esa forma, el doctor me explicó que había tomado esa decisión porque mi mamá estaba saturando muy bajo y corrían riesgos de que falleciera en la ambulancia, yo no lo sabía porque nunca me dieron ningún parte y tampoco me atendían el teléfono” relató.

CONTAGIO

La hija contó que Carmen recibió la primera dosis de AstraZeneca y tuvo problemas de coagulación, “la tenía que levar a la hematóloga para que la controlen, y ver si podía colocarse la segunda dosis”.

“No sabemos donde contrajo el virus, pero en el centro de diálisis había un paciente que un día llegó con mucha tos y a ella la sentaron en la misma silla donde estaba este hombre. Cuando mi mamá dio positivo, la aislaron y en esa sala donde estaban los pacientes con covid estaba este hombre que había comenzado con los primeros síntomas, así que posiblemente fue el contagio en el centro de diálisis” señaló Laura.

ESTADO DE SALUD

“Mi mamá está muy complicada, tiene los pulmones muy tomados y tiene poco espacio. Este domingo la dializaron, hasta ahora no tengo el último parte médico… Estoy muy agradecida con el hospital de Cipolletti por toda la atención que han tenido con mi mamá” destacó la hija.

“De PAMI no hemos recibido respuestas ni preocupación, Juan XXIII no recibe pacientes de esta obra social, lo único que se es que la salud de mi mamá es muy complicada” indicó. “Sigue en la guardia del hospital de Cipolletti esperando una cama en un centro de mayor complejidad, pero no puede seguir allí, porque es una paciente que necesita otros cuidados”.

“No me voy a callar, no pueden jugar así con la salud de una persona” concluyó Laura Ríos.



