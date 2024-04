incidentes en el clásico 25 de Mayo – Catriel » Catriel25Noticias.com

En un partido jugado prácticamente con juveniles por ambos lados, “El Depo”de 25 de Mayo le ganó como local a “La Depo” de Catriel en el “Clásico del Río Colorado”por 2 a 1.

INCIDENTES:

Todo comenzó cuando una pelota salé del campo de juego y va a las tribunas, como no volvía rápido, el DT Pampeano mira a un espectador Catrielenses y le dice “Chorro, devolvé la pelota”, a sus dichos se sumaron otros espectadores locales y el hombre a quién acusaban, un conocido vecino de Catriel, no tenía nada que ver con la situación y fue a buscar a quién le había gritado también desde la tribuna. Hubo una gresca donde participaron varias personas que la policía no podía contener.

Resultado del violento hecho, varios golpeados y el vehículo del Catrielense con serios daños.