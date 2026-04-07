Johnston respondió a Bonomo y calificó de «mediocre» al gobierno actual

El ex intendente de Catriel, Carlos Johnston, hizo uso de su derecho a réplica en FM Alas y salió al cruce de las declaraciones de la Síndica municipal Paola Bonomo, quien había puesto en duda el destino de fondos vinculados al denominado “Plan Castelo”. “No se hicieron las rendiciones correspondientes y nos preguntamos dónde están las obras”? había expresado Bonomo.

En una entrevista radial, el ex jefe comunal negó irregularidades, defendió su gestión y cuestionó con dureza al actual gobierno municipal.

En primer término, Johnston aseguró que “todas las rendiciones vinculadas a ese programa provincial fueron debidamente realizadas”. Explicó que “se trató de un plan integral que financió múltiples obras en distintas localidades y que, en el caso de Catriel, permitió ejecutar infraestructura clave para el desarrollo urbano”.

En ese sentido, enumeró una serie de intervenciones concretas realizadas durante su mandato, entre ellas la pavimentación de amplios sectores de la ciudad, incluyendo barrios completos y conexiones estratégicas. También destacó la adquisición de equipamiento municipal y la ejecución de obras que, según afirmó, “mejoraron sustancialmente la calidad de vida de los vecinos”.

El ex intendente remarcó además que el acceso a financiamiento mediante créditos fue una decisión económica lógica en su momento, teniendo en cuenta el contexto inflacionario, y sostuvo que “esos recursos fueron correctamente utilizados y justificados”.

Por otro lado, Johnston también se refirió a la política habitacional de su gestión, señalando que “se construyeron más de un centenar de soluciones habitacionales mediante distintos esquemas, incluyendo obras por administración municipal que, además, generaron empleo local”.

En otro tramo de la entrevista, el ex mandatario apuntó directamente contra la actual administración que encabeza la intendenta Daniela Salzotto, a la que calificó como “mediocre”. Según expresó, “a más de dos años de iniciada la gestión, no se observan avances significativos en materia de obras públicas”.

Asimismo, cuestionó el uso de los recursos municipales actuales y planteó interrogantes sobre el destino de importantes ingresos registrados en los primeros meses del actual gobierno. En esa línea, sostuvo que “la administración actual prioriza lo discursivo por sobre la ejecución concreta”.

También deslizó críticas en el plano institucional, al señalar supuestas situaciones de presión hacia empleados municipales, lo que —según manifestó— “genera un clima de temor dentro de la estructura administrativa”.

Finalmente, Johnston se refirió al debate en torno a la posible modificación en el esquema de regalías petroleras que impactaría en Catriel. En ese punto, planteó “la necesidad de revisar antecedentes históricos de negociaciones provinciales y defendió la postura de exigir compensaciones por deudas pendientes vinculadas a la actividad hidrocarburífera”.

El ex intendente sostuvo que “cualquier discusión sobre recursos debe darse con una mirada estratégica y con conocimiento del recorrido histórico”, al tiempo que dejó en claro su posición a favor de defender los intereses de la ciudad en ese escenario.

La intervención de Johnston reaviva el cruce político en la ciudad y suma un nuevo capítulo a la discusión pública sobre la gestión de recursos y el rumbo de Catriel.

En lo estrictamente político, no descartó ser nuevamente candidato a la Intendencia (si las encuestas lo favorecen). “Lo que sí puedo asegurar e que el MoVIC va a presentará candidatos para 2027”, agregó