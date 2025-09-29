Le iba a comprar el auto, lo pidió dar una vuelta y no volvió más » Catriel25Noticias.com

Un delincuente engañó a un vecino y le robó un Peugeot 206 con el pretexto de verificar su funcionamiento. El ladrón es robusto y tiene acento chileno.

Un vecino de Fernández Oro fue engañado por un impostor que le robó el auto con un pretexto insólito, pero que ha ocurrido un montón de veces. Pero en este caso todo quedó registrado por una cámara de seguridad en el que pueden advertir características físicas del ladrón.

El incidente ocurrió el último sábado alrededor de las 17:30. El propietario del rodado, un Peugeot 206 color blanco, lo lavaba en su casa, cuando apareció un sujeto robusto con acento chileno según se informó, que se mostró interesado en comprárselo.

Mantuvieron una charla acerca del estado del vehículo, hasta que el supuesto comprador después de observar su estado general, le pidió escuchar el sonido del motor. Pero después le pidió dar una vuelta para probarlo. Sin embargo, pero en un descuido del dueño arrancó y escapó en dirección desconocida, informó el sitio local Oro en Noticias.

El hecho fue denunciado en la Comisaría 26, donde se entregó el registro fílmico en el que aparece el embaucador momentos antes de ejecutar la maniobra delictiva. La policía inició una investigación con los elementos recibidos.

La imagen del video no posee mucha nitidez. Pero de todos modos se puede observar al sujeto que camina por la vereda. Es robusto y viste una remera anaranjada con un pantalón oscuro y zapatillas blancas. Lleva el pelo corto y no tiene barba.