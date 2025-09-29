Bebé se ahogaba en un balde. Lo salvaron con RCP » Catriel25Noticias.com

Un dramático episodio ocurrió este domingo en la localidad de 25 de Mayo, cuando un bebé de un año cayó accidentalmente a un balde con agua y se ahogó. Gracias a la rápida reacción de sus familiares, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), lograron salvarle la vida.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, en el domicilio familiar. Según las primeras informaciones, el pequeño fue encontrado inconsciente dentro del balde, sin signos vitales. De inmediato, los presentes iniciaron maniobras de RCP mientras daban aviso a los servicios de emergencia.

Tras ser estabilizado por personal de salud, el menor fue trasladado de urgencia al hospital Jorge Ahuad de la localidad, donde recibió atención médica inmediata. Posteriormente, fue derivado al hospital de General Acha para la realización de estudios más complejos y seguimiento de su evolución.

El niño permanece internado bajo observación, y su estado es reservado aunque estable, según informaron fuentes sanitarias.

La rápida acción de los familiares y la correcta aplicación de las maniobras de RCP fueron fundamentales para salvarle la vida, destacaron los profesionales que lo atendieron.

Miguel Villablanca