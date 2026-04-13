Llega La Maroma Trail: una aventura de montaña en Villa Llanquín

El próximo 24 de mayo, la localidad de Villa Llanquín será sede de la primera edición de la La Maroma Trail, una propuesta de trail running que invita a recorrer senderos, montañas y estepa patagónica en un entorno natural único, con el imponente Río Limay como telón de fondo. (FM Alas / www.infosports.com.ar )

Organizada por el equipo de Nex Eventos, la carrera apunta tanto a corredores experimentados como a quienes se inician en el trail, ofreciendo tres distancias adaptadas a diferentes niveles de exigencia.

Circuitos y distancias

8K – Limay: ideal para quienes buscan su primera experiencia en montaña.

ideal para quienes buscan su primera experiencia en montaña. 15K – Chacay: un recorrido intermedio con senderos técnicos y desnivel marcado.

un recorrido intermedio con senderos técnicos y desnivel marcado. 25K – Auka: el desafío más exigente, pensado para corredores con experiencia en trail.

Todos los circuitos atraviesan sectores de montaña, estepa, tramos boscosos y caminos técnicos, ofreciendo una experiencia auténtica de trail patagónico.

Promoción exclusiva con FM Alas / InfoSports

Desde FM Alas 95.1 e InfoSports, los oyentes pueden acceder a pases libres y descuentos en inscripciones.

Para participar solo tenés que seguir la cuenta oficial del evento en Instagram: @lamaromatrail y estar atento a los sorteos y consignas que se publicarán en nuestras redes y al aire.

Una propuesta que combina deporte, naturaleza y una experiencia única en uno de los rincones más bellos de la Patagonia.

La cuenta regresiva ya comenzó.

Villa Llanquín espera a los corredores.

La Maroma Trail