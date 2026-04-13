Llega La Maroma Trail: una aventura de montaña en Villa Llanquín

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El próximo 24 de mayo, la localidad de Villa Llanquín será sede de la primera edición de la La Maroma Trail, una propuesta de trail running que invita a recorrer senderos, montañas y estepa patagónica en un entorno natural único, con el imponente Río Limay como telón de fondo. (FM Alas / www.infosports.com.ar )

 Circuitos y distancias Promoción exclusiva con FM Alas / InfoSports

Organizada por el equipo de Nex Eventos, la carrera apunta tanto a corredores experimentados como a quienes se inician en el trail, ofreciendo tres distancias adaptadas a diferentes niveles de exigencia.

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🗻 Circuitos y distancias

  • 8K – Limay: ideal para quienes buscan su primera experiencia en montaña.
  • 15K – Chacay: un recorrido intermedio con senderos técnicos y desnivel marcado.
  • 25K – Auka: el desafío más exigente, pensado para corredores con experiencia en trail.

Todos los circuitos atraviesan sectores de montaña, estepa, tramos boscosos y caminos técnicos, ofreciendo una experiencia auténtica de trail patagónico.

🎟️ Promoción exclusiva con FM Alas / InfoSports

Desde FM Alas 95.1 e InfoSports, los oyentes pueden acceder a pases libres y descuentos en inscripciones.
Para participar solo tenés que seguir la cuenta oficial del evento en Instagram: @lamaromatrail y estar atento a los sorteos y consignas que se publicarán en nuestras redes y al aire.

Una propuesta que combina deporte, naturaleza y una experiencia única en uno de los rincones más bellos de la Patagonia.

La cuenta regresiva ya comenzó.
Villa Llanquín espera a los corredores.

La Maroma Trail



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