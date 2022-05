Los neumáticos para máquinas y camiones aumentaron más del 100 por ciento

El aumento de los neumáticos para camiones tuvo un incremento de alrededor del 103 por ciento, en tanto que las cubiertas para maquinarias agrícolas son casi imposible de conseguir, así lo confirmaron los comerciantes consultados.

Sobre los valores de las cubiertas para camiones, un comerciante informó que “rondan en los 180 mil pesos en adelante, ahora para una maquinaria agrícola el valor está arriba de 300 mil pesos y puede llegar hasta el medio millón de pesos, un disparate”.

Esta situación se presenta porque “en la Argentina hay un solo fabricante de cubiertas para camiones que es Fate, el resto viene todo de Brasil, tanto Firestone, Bridgeston o Pirelli son importados. Cada día se agudiza más la compra de neumáticos”, afirmó.

Frente a este panorama, “para poder mantener la estabilidad laboral de los empleados tenemos que hacer de todo un poco, por eso sumamos el arreglo de tren delantero, tenemos lubricentro, c cadena para nieve, accesorios, reparamos llantas, etc. Hacemos de todo un poco para que el negocio continúe y los empleados no se queden sin trabajo”. Dijo el empresario Viedmense

Importadores

A la situación descripta, “tenemos que sumar que los importadores como Michelini o Goodyear no van a poder contar con insumos porque el gobierno nacional no les da la divisa para comprar. Entonces el más se defiende es Fate porque es nacional, pero no da abasto con la producción y se le complica para conseguir los insumos”.

Consecuencia de esta situación “hoy tenemos un desfasaje de precio muy importante en la Argentina y no solo para camiones o agrícolas, sino también para todo tipo de vehículos”, finalizó

Cambiar las cubiertas de un auto ronda en los 90.000 pesos y de una camioneta en 200.000

(NoticiasNet)