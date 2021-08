Ministro de Salud de Río Negro: “La mejor vacuna es la que tenemos”…

“A la gente le digo que no espere más, hay que vacunarse”, manifestó esta mañana, el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib en su visita a la ciudad de Catriel. Destacó la baja de casos en toda la provincia y con respecto a las clases, confirmó la vuelta total a la presencialidad.

El titular de la cartera de salud fue recibido por la directora del hospital Dra. Laura Leiva, y en principio mantuvo una reunión con la intendenta municipal Viviana Germanier y el legislador provincial Carlos Johnston. “Es una recorrido habitual de los que hago por toda la provincia, pase a saludar a la señora intendenta y al legislador, ahora vamos a trabajar un poco en el hospital”, dijo en diálogo con Radio Alas y C25N.

VACUNAS

Consultado por el avance de la vacunación contra covid-19 en Río Negro, y la última disposición de salud de combinar vacunas ante el retraso en la llegada de segundas dosis de la vacuna Sputnik V, el ministro señaló: “hemos tenido muy buena aceptación en toda la provincia, pero en distintas ciudades tuvimos situaciones diversas, hubo lugares que tuvo mayor aceptación y en otras menos. También sabemos que sigue demorada la llegada de la segunda dosis de Sputnik V, y la que se está fabricando en el país tiene una demora en la llegada del componente dos”.

“Le pedimos paciencia, no es algo que pueda manejar Río Negro. Nosotros seguimos apostando a que en toda la provincia se llegue lo más rápido posible a la segunda dosis. Hoy no es un problema de no tener vacunas, las tres que normalmente se pusieron (Astrazeneca, Sinopharm, Sputnik) y además llegó la Moderna para menores con factores de riesgo y para segunda dosis de Sputnik”, enfatizó Zgaib.

“A la gente le digo que no espere más, que se decidan, la mejor vacuna es la que tenemos hoy disponible. Se ha demostrado que vacunándose baja mucho la letalidad y la internación en UTI”, remarcó.

El ministro se refirió a lo sucedido en estos días en Villa Regina, donde tres personas terminaron internadas en terapia intensiva, dos de ellas mayores de 60 años y sin vacunarse. “Claramente si o si hay que vacunarse, sacarse todas las dudas, pero vacunarse”, sostuvo.

VARIANTE DELTA

Sobre el avance de esta nueva variante en el país, en Río Negro se adoptaron todas las medidas de prevención para retrasar su llegada. A las personas que llegaron del exterior se les realizó el PCR y las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, “y no tenemos ningún caso. Ahora estamos tomando muestras al azar de todas las ciudades de la provincia, se envían y hasta ahora no hay casos de la variante Delta”, anunció el ministro. “Esto no quiere decir que en nuestra provincia no va a entrar, estamos en pleno desarrollo de la pandemia”.

BAJA DE CASOS

Uno de los puntos que resaltó Zgaib es la importante baja de casos de coronavirus en la provincia de Río Negro. Hasta hace dos meses había 6.700 activos y hoy se registran aproximadamente 2.300. “Estamos en pleno invierno, hemos tenido restricciones, pero además pasaron, el día del padre, día del amigo y los casos han bajado, por todo, primero por la población y por el sistema de salud que puede estar más relajado”, indicó.

RETORNO TOTAL A LA PRESENCIALIDAD

El análisis que permite al gobierno provincial pensar en el regreso total a la presencialidad se debe a la baja importante de casos hasta en las ciudades más comprometidas, “la situación epidemiológica da para que nosotros podamos volver gradualmente a la presencialidad. Vamos a terminar de definir el protocolo y que cursos van a volver, va ser gradual”, adelantó Zgaib.

“Río Negro si o si va a volver a la presencialidad, ya lo dijo la gobernadora”, enfatizó.

TERAPIA INTENSIVA EN EL HOSPITAL DE CATRIEL

Con respecto al pedido de muchas familias de la ciudad para que se pueda poner en funcionamiento el área de terapia intensiva del nuevo hospital, el ministro fue concreto: “es un tema claro, no es una cuestión de espacios, ni equipos, ni de ganas, es una cuestión de profesionales, no hemos podido conseguir que vengan a la cuidad, como tampoco conseguimos para suplantar en Cipolletti. Nos cuesta y nos costó armar el equipo para volver a abrir las 8 camas en Allen, no es un tema puntual de Catriel sino del recurso humano”.

CENTRO DE OFTALMOLOGÍA

Zgaib hizo referencia a la puesta en marcha del flamante centro de oftalmología, pero también a las dificultades para conseguir los insumos, que en muchos casos se encuentran a precio dólar. “Está funcionando muy bien, ya hemos hecho cirugías importantes, está cumpliendo el rol que nosotros pensamos en el momento que el Club de Leones y la municipalidad lo plantearon”.

“Me entregaron un pedido y un presupuesto” dijo con respecto a los insumos, “lo vamos resolviendo, poniendo un poquito cada uno”, concluyó el Ministro de Salud de Río Negro Luis Fabián Zgaib.



