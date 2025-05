Municipio y UNCO pusieron en marcha diplomatura en espacios verdes » Catriel25Noticias.com

Este miércoles, se puso en marcha la Diplomatura en Ejecución y Mantenimiento de Espacios Verdes, dictada por la Universidad del Comahue a través de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Se trata de una propuesta gratuita, pública y de calidad que nace del trabajo articulado entre el Municipio y una de las universidades más importantes de la región.

El acto de apertura contó con la presencia de la intendente Daniela Salzotto, el decano (UNCO) Esteban Jokers, el secretario de Extensión Juan Brizzio, el docente responsable Waldemar Stiker, el secretario de Planificación Milton Molina, el referente de Punto Digital, el presidente del Concejo Deliberante, concejales, integrantes del gabinete municipal, trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y vecinas y vecinos de la comunidad.

En diálogo con radio “Alas”, la Intendente Salzotto resaltó:

«No voy a parar hasta que Catriel tenga su sede universitaria permanente. Ya lo hablamos con el Gobernador”»

“Desde el Municipio seguimos apostando por un Catriel con más oportunidades, más derechos y un presente que se construye desde el conocimiento y la igualdad”.

“Esperemos que en los próximos meses podamos contar con un nodo universitario. No es fácil en este contexto de achique, hay que la lucha contra la burocracia, pero no nos vamos a detener. Nuestros chicos y jóvenes deben tener en la localidad una oportunidad para no tener que emigrar en busca de otras carreras”.

“Voy a convocar a todas las operadoras que han logrado la extensión de los contratos petroleros a una mesa para hablar de estos temas, la educación de nuestros jóvenes”.

“Esta diplomatura es una oportunidad para los vecinos y vecinas con salida laboral. Desde el Punto Digital se ofrecen todas las oportunidades y los recursos para la capacitación. Hay que aprovecharlas”.

El Decano de la UNCO agradeció la iniciativa de la Intendente de acercar la Universidad a la Comunidad. Es una herramienta en busca de nuevas alternativas a la economía hidrocarburífera”

“Este es un punto de inicio y tenemos que trabajar en conjunto para ofrecer nuevas herramientas y ofertas educativas”, expresó Esteban Jokers