Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El director de la Escuela de Formación Profesional de 25 de Mayo, Guillermo Desch, reveló que empresas petroleras aportarán unos 400 millones de pesos a fin de agregar infraestructura para expandir las ofertas formativas. Se trata de un proyecto vital para el desarrollo de ésta localidad y la zona, que fue viabilizado a través de la Mesa de Responsabilidad Social y Empresarial de la Secretaría de Hidrocarburos de La Pampa.

Desch en diálogo con Radio 7 indicó que el proyecto “se inicia como una necesidad del Centro de Formación Profesional de ampliar sus entornos educativos por la gran demanda que tenemos permanentemente de personas que se inscriben para tener salidas laborales”. Y agregó que la demanda en número es que “este año se inscribieron unas 460 personas y solo accedieron 140”.

El educador reveló que son ocho los espacios físicos educativos que hoy necesitan entornes especiales: gastronomía, agro, metal mecánica, electricidad, gasistas, construcción, administración, informática y textil indumentaria.

Largo camino administrativo.

El profesor le contó al medio local que “el proyecto lo presenté hace tres años en Nación, donde había un programa de crédito fiscal que descontaba a empresas que invertían en educación, pero solo contestaron para decirnos que no”.

También destacó la figura de una funcionaria provincial. “Fue fundamental el apoyo de la entonces subsecretaria de Educación Técnico Profesional, Daiana Schapert Berpof, quien nos alentó a presentar la propuesta en la Mesa de Responsabilidad Social y Empresarial conformada en la Secretaría Provincial de Hidrocarburos. El proyecto pasó varias etapas, queda medio cajoneado, pero por el empuje extraordinario de la subsecretaria que logró sacar la decisión adelante”, reconoció abiertamente.

Inversión millonaria.

El director de la Escuela veinticinqueña destacó el logro. “En realidad la inversión es de unos 400 millones de pesos. Una suma muy significativa porque el presupuesto es impresionante y difícil de alcanzar en estas épocas. Y es histórico para la Provincia porque es la primera vez que empresas privadas realizan una obra pública. Y el hecho que se sume el municipio donando los terrenos es también destacable”, dijo el docente.

Los aportes fueron a través de aportes de las empresas Pluspetrol, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Pampetrol, Medanito, y también se sumó la Empresa Ribeiro, que puso a disposición maquinaria y personal para la mano de obra de la construcción.

Detalles de la obra.

Desch también contó en qué consistirá la nueva infraestructura. “La obra se realizará en dos terrenos municipales ubicados en la calle Puelén, entre Gobernador Duval y Puelches. Allí se levantará mediante construcción en seco de un gran espacio de unos 180 metros cuadrados”, anunció.

“De ellos 100 serán destinados a aula taller, y el resto sectores administrativos y sanitarios para varones y mujeres”, agregó.

“La obra, por su modalidad –en seco- estaría terminada en seis meses, es decir en noviembre estaríamos haciendo la mudanza de dos talleres: el de metal mecánica y el de gasista domiciliario. Y seguimos proyectando ampliaciones para agregar más ofertas”, proyectó como cierre Desch.