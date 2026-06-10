Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El 2 de Junio se festejo el Día del Bombero Voluntario y la Comunidad Educativa del Jardín 43 “Misquihue” organizó un merecido homenaje a estos destacados servidores públicos.

Si bien la fecha oficial ya había sido celebrada días atrás con un acto protocolar en el cuartel ubicado sobre calle Mosconi, desde la institución educativa decidieron realizar su reconocimiento posterior para no interferir con las actividades organizadas por el cuerpo de Bomberos.

La propuesta se concretó el pasado lunes, cuando los pequeños, acompañados por docentes y familiares, visitaron el cuartel y luego compartieron una jornada especial en el Paseo de la Familia, sobre Avenida San Martín.

Uno de los detalles más destacados fue la creatividad y el compromiso de las familias, ya que los niños y niñas llegaron caracterizados como bomberos, con trajes elaborados de manera artesanal por la familia en pleno y las docentes de las distintas salitas.

Durante la mañana y la tarde, los Bomberos de Catriel compartieron momentos con los pequeños, luciendo sus trajes habituales de trabajo y posando para distintas fotografías.

La jornada dejó imágenes cargadas de ternura, emoción y reconocimiento hacia quienes diariamente cumplen una tarea fundamental para la comunidad. Sin dudas, fue uno de los homenajes más sentidos para los Bomberos Voluntarios de Catriel, una institución siempre presente ante cada emergencia y profundamente valorada por los vecinos.