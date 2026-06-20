Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Catriel celebró este viernes su 127° aniversario con un acto central encabezado por la intendente Daniela Salzotto. Hubo desfile, discurso, firma de convenios y torta de cumpleaños.

La Intendente realizó un balance de gestión y anunció una serie de proyectos vinculados a educación, infraestructura, acceso a la tierra, urbanización y desarrollo comunitario.

Ante miles de vecinos que se dieron cita en Avda Mosconi, , la jefa comunal destacó como uno de los principales logros de su administración la creación del Polo Educativo Universitario local, iniciativa que permitió la llegada de carreras de la Universidad Nacional del Comahue a la ciudad.

“Quiero que recuerden que sí hubo gestión y que finalmente creamos el polo educativo universitario en Catriel”, expresó Salzotto, remarcando que la propuesta se sostiene con recursos municipales y busca evitar que los jóvenes deban emigrar para continuar sus estudios superiores«.

En ese marco, anunció que el municipio trabaja junto a la Universidad Nacional de Río Negro para incorporar ciclos de licenciatura que permitan complementar las tecnicaturas que actualmente se dictan en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 3, mencionando entre las alternativas la Licenciatura en Seguridad e Higiene. Además, confirmó gestiones con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue para ampliar la oferta académica.

La intendente también adelantó la realización de una Expo Vocacional destinada a estudiantes de los últimos años del nivel medio, prevista para agosto, con el objetivo de acercar alternativas de formación y acompañar la construcción de proyectos de vida.

Reclamo por obras estratégicas

En otro tramo de su mensaje, Salzotto volvió a insistir en la necesidad de que Catriel reciba mayores inversiones provinciales y nacionales en infraestructura, argumentando el histórico aporte de la ciudad a través de la actividad petrolera.

Entre las obras consideradas prioritarias mencionó el Plan Director de Agua Potable, la nueva planta potabilizadora y el Plan Director Cloacal, iniciativas que actualmente se encuentran paralizadas tras la suspensión de fondos nacionales.

“Catriel necesita seguir creciendo por todo lo que ha aportado durante años a la provincia”, sostuvo.

Lotes, asfalto y urbanización

Uno de los anuncios más importantes estuvo vinculado al acceso al suelo urbano. La mandataria confirmó avances para el desarrollo del loteo Altos de Catriel, que contempla más de 196 terrenos con servicios.

Según explicó, el proyecto fue gestionado junto al Gobierno de Río Negro mediante programas de suelo urbano y permitirá que numerosas familias puedan acceder a un terreno propio.

En materia vial, Salzotto comprometió la ejecución del asfalto sobre la calle Juan Benigar, frente al CET N° 21, y confirmó que ya fue elevado a Provincia el proyecto para pavimentar la calle Rawson.

Asimismo, anunció la continuidad de obras de cordón cuneta en el barrio Cuatro Esquinas y mejoras urbanas en sectores del barrio Ciudad de Catriel, especialmente en inmediaciones de la Escuela N° 21 y el Jardín N° 14.

Museo de Malvinas y predio para destrezas criollas

Entre los proyectos culturales y comunitarios, la intendente confirmó la creación del Museo de los Héroes de Malvinas en la Plaza Islas Malvinas, espacio que buscará preservar la memoria histórica a través de objetos, testimonios y visitas guiadas.

También anunció la puesta en marcha del primer predio municipal destinado a las destrezas criollas, iniciativa que será trabajada junto a agrupaciones tradicionalistas de la ciudad.

Apoyo a emprendedores

Otro de los compromisos asumidos durante el acto fue el lanzamiento de un programa de financiamiento y acompañamiento para emprendedores locales.

La propuesta será impulsada desde las áreas de Planificación y Desarrollo, junto a Economía y Finanzas, y tendrá como finalidad fortalecer la economía local mediante aportes y líneas de asistencia para pequeños proyectos productivos.

“No dejemos de soñar”

En el cierre de su discurso, Salzotto convocó a la participación ciudadana y llamó a trabajar colectivamente en el futuro de la localidad.

“Sigamos soñando, sigamos apostando a que nuestra ciudad es estratégica, una ciudad que se forma en educación y que cada día puede construir una comunidad con los mejores valores”, expresó.

La ceremonia concluyó con el tradicional saludo por el aniversario y el deseo de un nuevo año de crecimiento para la comunidad Catrielense.

Acompañaron a la Intendente en el escenario, autoridades provinciales, Intendentes de la Región y representantes de Educación, fuerzas de seguridad, salud, miembros del gabinete y concejales.

En el cierre se compartió la torta de cumpleaños.