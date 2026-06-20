Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

De cara a la asamblea y elección de nueva Comisión Directiva prevista para el próximo 29 de junio en la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Catriel, integrantes de la Lista Naranja presentan ante los asociados, propuestas y objetivos para conducir la institución durante la próxima etapa.

En dialogo con radio «alas», integrantes del espacio coincidieron en que uno de los principales desafíos será recuperar el protagonismo de la Cámara como herramienta de representación, acompañamiento y gestión para comerciantes, emprendedores y sectores productivos de la ciudad.

“Queremos una Cámara de Comercio activa que no sólo beneficie a quienes forman parte de la institución, sino que genere impacto positivo en toda la comunidad impulsando iniciativas que fortalezcan la actividad económica local, promuevan el empleo y favorezcan nuevas oportunidades de desarrollo”, expresaron

En ese sentido, remarcaron “la importancia de brindar acompañamiento a los emprendedores que buscan consolidarse como comerciantes, facilitando espacios de asesoramiento, capacitación y acceso a información que muchas veces resulta fundamental durante las primeras etapas de un proyecto”.

Desde la agrupación consideran que “la situación económica actual exige una mayor articulación entre los distintos actores comerciales de la ciudad”. Por ello sostienen que “una Cámara fortalecida puede transformarse en una herramienta clave para gestionar recursos, generar propuestas y canalizar inquietudes tanto a nivel local como provincial”.

Fabian Rojas, Yanina Eugenio, Claudia Leguizamòn

Los integrantes de la Lista Naranja destacaron además el trabajo que vienen realizando desde hace más de un año, período durante el cual mantuvieron reuniones, intercambiaron experiencias con otras Cámaras de Comercio de la región y avanzaron en la conformación de un equipo de trabajo integrado por representantes de diversos rubros.

Precisamente, uno de los puntos que resaltan como fortaleza es la diversidad de actividades económicas representadas dentro de la lista. Señalaron: “las necesidades de un comercio minorista, un emprendimiento gastronómico, una academia, un hotel o un prestador de servicios son diferentes, por lo que consideran fundamental contar con una visión amplia que permita comprender y atender las distintas realidades del sector”.

Asimismo, destacaron “el valor del trabajo en equipo como herramienta para construir propuestas sostenibles en el tiempo, distribuyendo responsabilidades y aprovechando los conocimientos y experiencias de cada integrante”.

En relación con el contexto económico que atraviesa la ciudad, los referentes señalaron: “observamos mayores dificultades que las registradas tiempo atrás, tanto por el cierre de comercios como por la reducción de la actividad en algunos sectores vinculados al movimiento económico regional”.

Frente a este escenario, sostienen que “la respuesta debe centrarse en la búsqueda de alternativas, la generación de nuevas oportunidades y la adaptación a los cambios que atraviesa el comercio en la actualidad. En ese sentido, plantean la necesidad de acompañar a los comerciantes para identificar nuevas herramientas, recursos y modalidades de trabajo que permitan fortalecer la actividad local”.

Finalmente, desde la Lista Naranja convocaron a los comerciantes habilitados a participar de la elección del próximo 29 de junio, destacando la importancia de involucrarse en la construcción de una Cámara de Comercio representativa, transparente y comprometida con el desarrollo económico de Catriel.

LISTA NARANJA

​Presidente: Claudia Leguizamon (Quiosco 24 Siete)

​Vice-presidente: Fabián Rojas (Flynet)

​Secretaria: Norma Antoniuk (Kindom)

​Pro secretario: Tibor Levai (La posada)

​Tesorero: Yanina Eugenio (Aspen)

​Pro tesorero: Susana fuentes (G y G sport)

​Vocales Titulares:​Gisela Castañon (Ideas Gráficas) ​Marcela González (La Marce) ​Adriana Rodríguez (Sampirisi) ​Darío Zapata (Lavadero Fedar) ​Vocales Suplentes:​Mario Colado (Lubricentro V6) ​Andrea Rivas (Tienda Jazmín) ​Amalia Hernández (Óptica Nueva Visión) ​Gladys Torrado Cano (Maderera San Juan)