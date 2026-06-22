Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció el inicio del proceso de pase a planta permanente para más de 4.200 trabajadores y trabajadoras que ya cumplen funciones en el Estado Provincial. En la primera semana de julio se enviará el proyecto de ley para avanzar con esta decisión, que no implicará el ingreso de personal nuevo ni más gasto salarial, sino el ordenamiento de la situación de agentes que ya prestan servicios.

El proceso no será automático: quienes estén en condiciones deberán rendir examen, acreditar idoneidad, cumplir los requisitos establecidos y no registrar antecedentes disciplinarios que los excluyan del procedimiento.

El anuncio fue realizado luego de una reunión en Cipolletti con el secretario adjunto de ATE Nación, Rodolfo Aguiar. El Gobernador remarcó que no se trata de incorporar más personal ni sumar nuevos salarios al Estado, sino de regularizar la situación de trabajadores que ya vienen cumpliendo tareas de carácter permanente.

Cómo se implementará la medida

El ingreso a planta permanente alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios, siempre que ya se encuentre prestando servicios en el Estado Provincial y que la tarea o función desarrollada sea de carácter permanente.

Para acceder al proceso, la relación contractual temporaria deberá haberse iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y mantenerse de manera ininterrumpida hasta el momento del efectivo ingreso a planta. No se considerará como interrupción el período durante el cual el personal haya ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos.

En el caso del personal vinculado mediante prestación de medios, deberá certificarse el cumplimiento de tareas permanentes durante el período de contratación, con una antigüedad continua no inferior a 1 año al 31 de diciembre de 2025. Según las estimaciones preliminares, este universo rondaría las 70 personas, aunque el número final podría ser menor por situaciones particulares, como agentes jubilados.

Además, quienes aspiren al pase deberán tener domicilio en la provincia de Río Negro, no haber incurrido en sanciones disciplinarias que en total superen los 10 días de suspensión durante los últimos 2 años, acreditar idoneidad mediante examen y, cuando la reglamentación lo establezca, contar con a

Este último requisito se aplicará a quienes hayan tenido licencias médicas o readecuación de tareas superiores a 30 días en los últimos 12 meses, mediante la conformación de una Junta Médica.

Una vez sancionada la ley, el proceso administrativo y técnico demandará entre 6 y 8 meses. Durante ese período se desarrollarán las etapas de verificación, certificación de requisitos, evaluación de idoneidad y cumplimiento de las condiciones previstas.