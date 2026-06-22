Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El pasado viernes, en ocasión de celebrarse el 127ª aniversario de la ciudad, funcionarios y legisladores provinciales hicieron entrega de aportes millonarios a instituciones y agrupaciones locales.
El acto se realizó en la sede del Club de Leones y contó con la presencia del Secretario Gral de La Gobernación Nelson Cides, Elbi Cides y Lorena Jensen (Legisladores provinciales – JSRN).
Los beneficiados:
Club de Leones
Unión Deportiva Catriel
Club Independiente
Biblioteca Popular José Hernández
Aeroclub Catriel
Corhintios
Noti Catriel
Corazones Azules
Centro de Jubilados
También se entregaron declaraciones de interés y Personarías Jurídicas.