Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El pasado viernes, en ocasión de celebrarse el 127ª aniversario de la ciudad, funcionarios y legisladores provinciales hicieron entrega de aportes millonarios a instituciones y agrupaciones locales.

El acto se realizó en la sede del Club de Leones y contó con la presencia del Secretario Gral de La Gobernación Nelson Cides, Elbi Cides y Lorena Jensen (Legisladores provinciales – JSRN).

Los beneficiados:

Club de Leones

Unión Deportiva Catriel

Club Independiente

Biblioteca Popular José Hernández

Aeroclub Catriel

Corhintios

Noti Catriel

Corazones Azules

Centro de Jubilados

También se entregaron declaraciones de interés y Personarías Jurídicas.