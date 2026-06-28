Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

En las últimas semanas, Río Negro implementó un sistema de radares para controlar la velocidad en sus rutas propias y de extraña jurisdicción, una medida que busca mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito.

De esta manera, la provincia marca el paso preparando la artillería desde el Juzgado de Faltas, al que llegan las actas de infracción desde los destacamentos camineros de la policía con la supervisión de la Agencia de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Estos dispositivos automáticos que representan un avance importante cuentan con un mecanismo paralelo que es el innovador sistema de juzgamiento, y hacia dónde deben dirigirse los potenciales infractores de aquí en adelante para realizar un descargo o bien anunciar el pago voluntario en caso de que se compruebe la falta.

Al presunto infractor le llegará su domicilio, sea de la provincia o de otra jurisdicción, una foto multa con una imagen paralela que capta la patente del vehículo, detallando la causa del exceso de velocidad, el radar que intervino; y dentro de un mecanismo de “acceso público” como para responder el envío, explicó a NoticiasNet el titular del juzgado, César Juárez.

De acuerdo al esquema normativo, los contraventores tendrán 45 días corridos para el pago voluntario y vencido el plazo, cinco días más para presentar el descargo. Concluido ese período, la transgresión quedaría firme.

Juárez puso énfasis en destacar como importante tener en cuenta el plazo de 45 días para el pago voluntario (que representa un 50% menos del monto total), los cinco de argumentación del conductor entrando a la plataforma, a la vez que señaló que se puede pagar por el sistema de plataforma. En ese sentido, adelantó a este medio que “se trabaja en un plan de pago de tarjeta de crédito”.

Flexibilización

Un factor que trae alivio para el bolsillo de los conductores es el Decreto Nº 385/26 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck implementado el 10 abril, mucho antes del arranque del anillo de control concretado el 21 de mayo pasado.

Según las normativas provincial y nacional de tránsito, el valor de referencia para la imposición de multas se encuentra ligado al valor de la Unidad Fija (UF), cuyo costo a su vez está determinado por el litro de nafta Infinia bandera YPF, puesta en la filial Viedma del Automovil Club Argentino (ACA). En la actualidad ronda los 2.200 pesos.

El argumento del decreto destaca que dicho valor resulta “excesivamente oneroso” ante la suba constante de los combustibles, y por lo tanto; opaca el objetivo central de toda sanción en el tránsito vehicular, máxime en este tipo de conducta, es decir que el automovilista no sólo asuma su responsabilidad, sino también que tome conciencia del riesgo que ocasiona al resto de los usuarios en la vía pública.

En consecuencia, se impondrá como castigo por circular sin respetar los carteles excediendo los límites máximos hasta un 30%, incluida la tolerancia que dispone la legislación, se le cobrará con una multa de entre 100 y 200 UF.

Montos

Cuando un radar tiene un límite de 60 kilómetros la tolerancia, de acuerdo a la normativa provincial, es de 66 kilómetros. Superada esta última franja, entre los 66 y 78 kilómetros, el cargo es de 100 UF con un monto de 220.000 pesos que se puede reducir a la mitad si hay pago voluntario reconociendo la transgresión cometida.

En caso de que el vehículo sobrepase los 78 kilómetros medidas por los equipos, el juzgado estará en condiciones de fallar en contra del conductor con 200 UF, es decir más de 400.000 pesos que con pago voluntario el mínimo se fijaría en cerca de 203.700.

(NoticiasNet)