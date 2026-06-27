Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, se reunió el jueves con el gobernador Sergio Ziliotto, y llevó a su pueblo expectativas ciertas de lograr una millonaria inversión para mejorar sustancialmente el servicio de agua potable. También dijo que el mandatario provincial le dio fundadas esperanzas de resolver una pequeña traba para que el Hospital Jorge Ahuad incorpore un anestesista para que vuelvan las prestaciones de algunas cirugías y la gente no tenga que hacer 400 kilómetros.

El intendente Leonel Monsalve tuvo una semana laboriosa, participó de la reunión donde se aprobó la licitación por El Medanito, y también se reunió con el gobernador Sergio Zilotto para abordar algunos temas en estado de gestión. En ese sentido, reveló detalles del encuentro en charla con Radio 7. “Fue una reunión institucional con mucho respeto. Fuimos a solicitarle el avance de un pedido para el recambio de cañerías de agua que hicimos hace dos años. Le comenté que necesitamos éste tipo de servicios que garantiza una mejor calidad de vida”, contó.

“Y con respeto le expliqué lo mucho que lo merecíamos porque estábamos a la vera del Colorado que abastece a la mayoría de los pueblos con el acueducto, y nosotros tenemos problemas históricos”, comentó.

“Lo que salió de la reunión, y no quiero generar falsas expectativas, es el compromiso del gobernador de ver éste proyecto –Provincia tiene toda la documentación- del recambio integral de todo el sistema de cañerías de agua en la zona céntrica, y que en primera instancia estaría dispuesto a aprobar la inversión de unos 300 millones de pesos”, adelantó Monsalve.

Cirugías en el hospital.

Monsalve indicó que en otra etapa del encuentro con Ziliotto, gestionó el regreso de las cirugías al hospital Jorge Ahuad. “En diciembre habíamos anunciado con el doctor Gustavo Vera, subsecretario de Salud, de que estaba la posibilidad cierta de incorporar a nuestro hospital a un anestesista para que se pudieran hacer algunas operaciones acá , aunque las más complicadas se hicieran en General Acha o Santa Rosa. Nos movimos, conseguimos a un profesional y desde Salud debían crear el cargo. Pero surgieron trabas (aparentemente con la entidad que asocia a los anestesistas)”, reveló el intendente.

Monsalve se mostró esperanzado de la devolución de Ziliotto. “éste fue un tema que ayer se lo mencioné al gobernador. Le conté que necesitamos esta prestación porque es una solución a que los veinticinqueños que tenemos que hacer un viaje agotador de 400 kilómetros para estas atenciones. La verdad que lo tomó muy bien, con gran recepción, y se comprometió a resolverlo en los próximos días”, expresó.

Terrenos.

Otro de los temas abordados en la charla radial, Monsalve reconoció que un tema que no tocaron fue el de más viviendas para 25 de Mayo. “una vez que solucionemos estos otros temas creo que será el momento de de solicitarle más casas. Además entiendo que pronto vendrán los anuncios de los cupos de viviendas, y en nuestro caso porque nos hemos transformado en ciudad y hay más demanda”.

En tanto, Monsalve aseguró que “la semana que viene entregaremos los 40 terrenos del programa de ordenamiento territorial municipal. Además entiendo que en el Concejo Deliberante hicieron la última reunión –de Comisión- para poder regularizar otros 50 terrenos”.