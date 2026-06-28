Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, que demanda diálogo, gestión y una enorme vocación de trabajo para afrontar los desafíos del país.

Desde Río Negro seguiremos trabajando con el mismo compromiso institucional de siempre. Contás con todo nuestro acompañamiento para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia, en beneficio de los rionegrinos y de todos los argentinos.