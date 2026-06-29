Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El EPRE ordenó a EDERSA refacturar los consumos eléctricos a usuarios de Catriel, tras resolver un reclamo masivo por errores de medición que alcanzó a 385 de 517 casos analizados.

La resolución representa una respuesta concreta del organismo provincial ante los reclamos presentados por vecinos y vecinas de Catriel, que habían advertido incrementos significativos en sus facturas de energía eléctrica.

A partir del análisis técnico y legal realizado por la Gerencia de Atención a Usuarios, el EPRE determinó que en casi el 75% de los casos relevados correspondía ordenar la refacturación, al verificarse consumos que superaban ampliamente los parámetros históricos normales de cada suministro.

“El reclamo de los usuarios fue escuchado y analizado con seriedad. Desde el primer momento dijimos que cada caso iba a ser revisado técnicamente, y hoy hay una resolución concreta que protege a las familias afectadas”, señaló el Presidente del EPRE, Juan Justo.

Una respuesta colectiva para un reclamo masivo

El caso se originó a partir de múltiples presentaciones realizadas por usuarios de Catriel por presuntos errores de facturación correspondientes al bimestre 02/2026. Frente al volumen de reclamos, el EPRE dispuso una medida preventiva para evitar suspensiones del servicio mientras avanzaba el análisis de los casos.

En total, se relevaron 517 situaciones. De ese universo, 385 casos (74,5%) fueron considerados alcanzados por presuntos errores de facturación, mientras que 132 casos (25,5%) fueron encuadrados dentro de parámetros de consumo normal.

La resolución establece que EDERSA deberá refacturar los suministros de Catriel cuyos consumos hayan superado el 75% del promedio anual histórico correspondiente a cada usuario. Para hacerlo, la empresa deberá tomar como referencia el consumo facturado en el mismo período del año anterior, es decir, el bimestre 02/2025.

“Esta decisión muestra que cuando el Estado está cerca, escucha y actúa, los vecinos tienen una herramienta real para defender sus derechos. No se trata solo de recibir reclamos, sino de dar respuestas con respaldo técnico y dentro del marco regulatorio”, afirmó Justo.

Qué deberá hacer EDERSA

La empresa distribuidora tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos para acreditar ante el EPRE el cumplimiento efectivo de la refacturación ordenada para la totalidad de los suministros alcanzados.

Además, la resolución establece que EDERSA no podrá aplicar intereses, recargos, penalidades por mora ni suspender el servicio por falta de pago respecto de las facturas comprendidas en el expediente, hasta tanto cumpla con lo dispuesto por el organismo regulador.

“EDERSA deberá corregir las facturas alcanzadas por la resolución y garantizar que ningún usuario incluido en este expediente sea perjudicado con intereses, recargos o cortes mientras se cumple el procedimiento ordenado”, remarcó el titular del EPRE.

Presencia territorial y control del servicio

La intervención del EPRE forma parte de una política de presencia territorial y acompañamiento a los usuarios del servicio eléctrico en la provincia. En este caso, el organismo actuó en Catriel, reunió la información de los vecinos, analizó los consumos y avanzó con una resolución colectiva para dar una respuesta más ágil.