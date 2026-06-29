Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Con la llegada de julio, los argentinos volverán a enfrentar una nueva tanda de aumentos en distintos servicios esenciales que impactarán de manera directa en el presupuesto mensual de los hogares. Transporte, alquileres, prepagas, energía y educación privada son algunos de los rubros que registrarán incrementos en las próximas semanas.

Las subas se dan en un contexto de actualización de tarifas tanto por mecanismos de indexación como por acuerdos sectoriales, en paralelo a los últimos datos de inflación difundidos por el INDEC.

Prepagas y salud privada

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los aumentos para julio, con subas que llegarán hasta el 2,9%.

Las principales firmas del sector aplicarán incrementos cercanos al 2,1%, mientras que algunos planes específicos alcanzarán el 2,9%. Los ajustes también impactarán en copagos y servicios asociados.

En los últimos meses, el sector de la salud privada viene registrando incrementos sostenidos, acumulando subas cercanas al 30% interanual en algunos segmentos del país.

Alquileres con nuevas actualizaciones

Los contratos de alquiler volverán a actualizarse en julio según el índice pactado entre propietarios e inquilinos. En los casos atados al IPC, las subas dependerán de la periodicidad del ajuste:

Trimestral: 8,1%

Cuatrimestral: 11%

Semestral: 16,7%

Anual (ICL): 31,54%

De esta manera, los inquilinos volverán a sentir el impacto de los mecanismos de actualización vigentes, que continúan ajustándose a la evolución de la inflación.

Transporte, energía y combustibles

El transporte público también se verá afectado por los nuevos aumentos, en línea con la política de actualización tarifaria vigente. A esto se suma la posibilidad de cambios en los precios de combustibles, que dependen tanto de la evolución del petróleo internacional como de la actualización de impuestos específicos.

En paralelo, las tarifas de energía eléctrica en el AMBA tendrán un ajuste promedio estimado en torno al 1,5%, mientras que el gas natural también registrará subas a partir del nuevo esquema tarifario que definirá el ENARGAS para julio.

Educación privada y otros servicios

Los colegios privados con subvención estatal también actualizarán sus cuotas en julio, en línea con los acuerdos salariales del sector docente. Si bien los porcentajes finales aún no fueron oficializados en todas las jurisdicciones, se anticipan nuevos incrementos tras los ajustes aplicados en mayo.

Con este escenario, julio se perfila como otro mes de presión sobre el costo de vida, con aumentos que abarcan desde servicios básicos hasta consumos esenciales, en un contexto de ajustes generalizados en la economía.