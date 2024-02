Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Milei

Son tiempos definitorios para La Libertad Avanza rumbo al 10 de diciembre. Tras el anuncio de Luis Caputo en el Ministerio de Economía, Osvaldo Giordano en Anses y Demián Reidel en tratativas para asumir el Banco Central de la República Argentina, se confirmó que Patricia Bullrich será la futura ministra de Seguridad.

La ex candidata a presidenta por JxC fue la primera dirigente en sentenciar su apoyo a Milei tras quedar afuera del balotaje. La titular del PRO ya había anticipado una posibilidad de integrar el equipo gubernamental del libertario durante la campaña en TN: “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”.

Bullrich y Milei habían tenido una campaña electoral con muchos conflictos entre sí entre las PASO y las generales. Aun así, el ex presidente Mauricio Macri tendió un puente entre ambos: en el cierre de campaña en Córdoba de Milei, la ahora ministra de Seguridad había estado junto al presidente electo arriba del escenario.