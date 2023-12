precios de alojamientos para este verano en la cordillera

Las tarifas turísticas que se exhiben ofrecen alojamientos en torno a los 100 mil pesos la noche, como barato, para cuatro personas.

A riesgo de pasar una temporada de verano con sabor a poco, las tarifas para este verano por ahora se mantienen el alza.

Los buscadores digitales de tarifas, al estilo booking.com, ofrecen alojamientos para un país de ricos o extranjeros. Es que, sin exagerar, el precio mínimo para pasar un día de verano en San Martín de los Andes, dos adultos y dos niños, es de $67.824, más $14.243 en impuestos y otros cargos.

Se trata de un complejo de departamentos localizado a menos de un kilómetro del centro, con una cama doble y dos sofá cama. También se posiciona como «barato» un monoambiente a $80.797, más $16.967 en impuestos y otros cargos, con una cama para dos personas y dos más individuales, a siete cuadras del centro.

O bien, un chalet en el medio del bosque con dos dormitorios -una cama doble y dos individuales- a $80.742, más $16.956 en impuestos y otros cargos. Pero está ubicada a más de 7 kilómetros del centro. Puede ser una opción para los que prefieren estar más lejos del bullicio.

Luego los precios suben y suben hasta llegar y superar también el medio millón de pesos, en hoteles y departamentos con dos habituaciones y todo tipo de servicios. Algunos incluyen spa, estacionamiento gratuito y pileta cubierta.

En el sitio oficial de turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes hay otro buscador avanzado de tarifas que ofrece apenas tres posibilidades para el 13 de enero. La fecha fue tomada al azar para sondear los precios.

Como barato, hay un apart hotel que pide $97.000 la noche para cuatro personas. Por menos, no hay nada. Le siguen las cabañas de calle Brown 351 y otro apart hotel ubicado en Rodhe 1162. En cualquier caso, los establecimientos que ahí figuran han sido habilitados y categorizados por la Secretaría Municipal de Turismo de San Martín de los Andes, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad exigidas por los organismos competentes. Están identificados con un calco, al ingreso.

esde la oficina de informes turísticos de la Municipalidad de San Martín de los Andes aconsejan siempre tener mucho cuidado con las estafas en las plataformas digitales donde se ofrecen alojamientos que ni siquiera están registrados.

Otros destinos de la cordillera

Los precios en la hermosa Villa La Angostura no difieren demasiado. Como «barato», las búsquedas señalan una hostería muy conocida que está ubicada a 20 metros del centro, con una habitación cúadruple a $88.877, más $18.664 en impuestos y otros cargos. Digamos que «lo barato» ya perfora lo que meses atrás podría haber sido el techo de $100.000.

Por un poco más de dinero, hay muy buenos departamentos céntricos con un dormitorio que incluyen una cama doble y dos individuales o tres sofá camas a $117.156, más $24.603 en impuestos y otros cargos; y $138.164, más $29.014 en impuestos y otros cargos. O bien, un chalet de montaña catalogado de «excepcional», con dos camas dobles y dos individuales, a 1,4 kilómetros del centro, a $153.515, más $32.238 en impuestos y otros cargos.

Las tarifas llegan al millón de pesos la noche en hoteles exclusivos cuatro estrellas con pileta cubierta, acceso a la playa, spa, transfer gratis al aeropuerto, restaurantes y gimansio, entre otros servicios.

Llamativamente, en Junín de los Andes, las tarifas que se exhiben en sitios digitales no se alejan de la realidad de otros destinos turísticos cordilleranos. Tal es así que los precios más accesibles se colocan en torno a los $100.000. Como accesible, se ofrece un departamento céntrico con dos habitaciones, dos baños y cinco camas a $92.432 (precios final).