Robo en salón comunitario Barrio Ciudad de Catriel-“Dan ganas de bajar los brazos”

Catriel-Hechos como este, te hacen dar ganas de bajar los brazos, estamos cansados, uno pasa por bueno, prestamos el salón a todo el mundo, pedimos cosas mínimas y no hay apoyo, roban lo que en realidad paga el vecino con sus impuestos. Estas fueron las palabras de Alicia Tapia, Presidente de la Junta Vecinal Barrio Ciudad de Catriel

“El lunes temprano pasé por el salón, revisé todo antes de entregarlo a la Comisaría de la Mujer, porque tenían una actividad programada, la cual aconteció con normalidad supuestamente. Mientras ese mismo día me avisa la Profesora de Música de Cultura que hizo uso del espacio por la tarde me avisa que había una perdida grande de agua y notó qye no se veía el espacio con normalidad”

“ Finalmente dimos cuenta que alguien ingresó por el paredón del Correo Argentino, que además limita con Registro Civil, rompieron una abertura tipo ventiluz del salón, para sustraer una bomba principal de agua por un valor de 25 mil pesos aproximadamente, rompieron y se inundó todo, y otra bomba que teníamos como repuesto, además de un olla y utensilios de cocina”

“Por lo que pudimos ver, con una pala que teníamos acá rompieron la cerradura para lograr sustraer cosas las cosas mencionadas, como por ejemplo equipos de música perteneciente al IUPA”

“En tanto hay que aclarar que el Municipio quedó en colocar rejas tras nuestros pedidos con anterioridad, no lo hizo, así mismo se le solicitó que pongan una persona que esté un día aunque sea en cada salón de junta vecinal para que haga pequeñas refacciones. Todavía estamos esperando”

“El día miércoles me acerqué para hacer la denuncia en la U9, una hora y media me tuvieron esperando, no solo a mi sino a otras personas más, porque la policía no tenía para imprimir, es increíble lo que nos toca vivir”

“Te dan ganas de bajar los brazos, nosotros les prestamos el salón a todo el mundo, después uno pasa a ser una mala persona, lamentablemente se ve que tendremos que ser así, prestarlo menos y cuidar lo nuestro nosotros mismos”



