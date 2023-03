Se le mueren animales y del SENASA le dijeron que «es por el clima»

Un vecino de la localidad denunció que desde hace varios días algunas aves, ovejas y bovinos se mueren en forma repentina. Cansado de esperar, hizo un llamado radial (por FM Alas) y en la misma jornada aparecieron técnicos del SENASA de La Pampa.

“Se mueren por cambios bruscos de temperatura”, le dijeron, según explicó a este medio el chacarero Miguel Pardo. Le hicieron firmar un acta y se retiraron

El productor tiene una chacra a pocas cuadras del radio urbano. “Las gallinas y patos caminan, de repente caen y se secan muy rápido. Lo mismo pasa con otros animales”.

Esta mañana mientras el móvil de la radio visitaba la chacra, murió una ternera y una oveja agonizaba.

Se pudo observar varias gallinas, patos y conejos muertos.

“No hicieron ningún análisis, no les sacaron sangre ni se llevaron ningún animal muerto para analizarlo. Sólo me dijeron que era por la temperatura”, dijo Pardo

“Les dije que como puede ser que los vecinos tienen animales a 20 metros y no se mueren. No me dieron más explicaciones que la temperatura”, finalizó

En el acta que le hicieron firmar, certifican que “no hay relación con la influenza aviar”.

El médico veterinario firmante es el Dr Guillermo Rossane