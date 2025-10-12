UnTER adhiere al paro nacional este martes » Catriel25Noticias.com

El martes 14 de octubre, el gremio Unter adherirá al paro nacional docente convocado en todo el país. En Roca, al igual que en otras localidades rionegrinas, habrá actividades con reclamos y protestas.

La medida de fuerza fue convocada por los gremios docentes nacionales y tendrá alcance en todo el territorio argentino. Desde Unter confirmaron su adhesión y detallaron que la jornada incluirá distintas acciones en cada seccional. En la región del Alto Valle, Roca será el punto de concentración, donde los trabajadores de la educación realizarán una caravana regional en el marco del paro.

Según comunicó el gremio, los principales reclamos son la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y el aumento del presupuesto educativo destinado a infraestructura y condiciones de trabajo.

A nivel provincial, Unter exigió un incremento salarial inmediato, la derogación de las resoluciones 5153/24 y 5154/24, que establecen auditorías médicas privatizadas, y el cumplimiento del Régimen de Licencias Docentes (Res. 233/98). También reclamaron el pleno funcionamiento del IPROSS, para garantizar la cobertura de la obra social docente en toda la provincia.

“Frente al ajuste y el desfinanciamiento educativo, exigimos respuestas inmediatas, serias y acordes con la realidad”, señalaron desde el gremio, destacando que las demandas buscan “reconocer y valorar el trabajo de quienes sostienen la educación pública todos los días”.

El paro nacional del martes se enmarca en un contexto de fuerte conflicto entre los gremios docentes y el Gobierno nacional, ante la falta de avances en paritarias y la reducción de fondos destinados al sistema educativo.