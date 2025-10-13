Abusó de una menor en 25 de Mayo. Fue detenido en Mendoza » Catriel25Noticias.com

Personal policial logró la detención de una persona mayor de edad en la calle Beltrán de la ciudad de Mendoza, quien contaba con un pedido de captura vigente emitido por la 3ra Circunscripción Judicial con asiento en General Acha, La Pampa.

La detención está directamente vinculada a una causa por abuso sexual agravado ocurrido en 25 de Mayo, La Pampa, en la cual resulta víctima una persona menor de edad. El caso se encuentra bajo investigación y supervisión del Ministerio Público Fiscal de 25 de Mayo, a cargo de la Dra. Eugenia Paola Bolzán.

El arresto fue el resultado de exhaustivas tareas de investigación, que incluyeron análisis telefónicos y tecnológicos realizados por la oficina de Análisis de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno de La Pampa. Para la localización y detención del sospechoso, se conformó un grupo de trabajo conjunto con la Unidad de Investigación de la policía de Las Heras, Mendoza. El operativo de captura se concretó en la vía pública de Mendoza capital.

La coordinación entre las fuerzas policiales fue clave. El personal policial de la Unidad Investigativa de Las Heras, supervisado por el Subcomisario Marcelo Torres, y una comisión enviada desde La Pampa, encabezada por el Subcomisario Marcos Giménez y el equipo de la Brigada, trabajaron coordinadamente desde el lunes para llevar a cabo la diligencia.

La Comisión policial pampeana ya ha restituido al detenido a la provincia para el cumplimiento de lo dispuesto por la justicia local. La Policía de La Pampa, con esta acción, reafirma su compromiso con la justicia y la protección de la integridad de los ciudadanos.