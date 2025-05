Weretilneck habló del destrato de Nación a las provincias y dijo que irá a la justicia por la ruta 151 » Catriel25Noticias.com

En una entrevista con radio “Alas” y (C25N) donde abordó varios temas, el Gobernador se refirió al destrato y abandono del estado nacional con el interior.

“Estamos uno de los momentos más difíciles en cuanto a relación provincias – nación. Cobran absolutamente todos los impuestos, se llevan toda la recaudación y a los estados provinciales no les devuelven prácticamente nada. Tenemos un estado nacional totalmente ausente. Rutas en estado deplorable como la 151, la 22, la 40, la 23 y así todas las rutas y obras nacionales. No hay saneamiento, no hay viviendas, no hay medicamentos para los abuelos. Uno entiende que hay que bajar la inflación y pagar deudas pero no se pueden ensañar tanto con el interior del País. Las provincias somos las que aportamos las riquezas y el destrato que tenemos hoy es muy difícil de soportar, pero vamos a salir adelante”.

El mandatario dedicó un párrafo a las elecciones del pasado domingo en CABA.”Milei es la consecuencia del fracaso de los partidos tradicionales, del Peronismo, la UCR, el Pro. Es la salida que encontró mucha gente por tantos años de desorden, de corrupción, de empobrecimiento”.

Ruta Nacional 151 – Baches, ondulaciones, banquinas descalzadas, etc…

Con respecto al pedido de provincialización para el mantenimiento de las rutas nacionales en territorio Rionegrino, el Gobernador fue contundente.

“No hemos tenido ninguna respuesta, la verdad que ya henos agotado todas las instancias. Pedimos que se hagan cargo, no pasó nada, después pedimos que resuelvan el marco contractual, que nos den las rutas a las provincias, tampoco obtuvimos devolución. Yo hoy quiero confirmar que la próxima semana iremos a la justicia y vamos a plantear una medida cautelar para que resuelvan sobre la ruta 151 porque es una situación caótica en la que se encuentra”, dijo