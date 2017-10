(C25N) Habría ocurrido en la madrugada de este martes según explicó a radio “Alas” la directora del Jardín Cristina Becerra.

Los delincuentes se llevaron varios objetos de valor, un LCD, un DVD, equipo de música, cámara de fotos, monitores y elementos de cocina (cafetera, tostadora y pavas eléctricas).

No conformes con el daño causado, vaciaron un bidón de detergente en otras computadoras de escritorio.

“Estamos muy tristes, son elementos de suma necesidad para trabajar con los chicos y para darles el refrigerio. Nos han hecho mucho daño”. Dijo Becerra

“Han entrado por la cocina, en el mes de mayo pasó lo mismo, lamentablemente el jardín no tiene alarma y está totalmente desprotegido. Aparentemente buscaban dinero pero por suerte yo me o había llevado porque tenía que hacer un pago”. Finalizó



En el mismo terreno funciona la Escuela n° 281 y también el director de colegio (Nicolás Díaz) denunció hechos que afectan el buen funcionamiento de la escuela. El último robo ocurrió hace unos días y se llevaron la bomba centrífuga elevadora de agua.



En la mañana de hoy, la policía local realizó varios allanamientos en busca de los elementos y los delincuentes pero no habrían resultado exitosos.



Informe y foto: Mario Muñoz