Resultados del Hockey CRC en el torneo Integración » Catriel25Noticias.com

El hockey Catriel Rugby tuvo un fin de semana a pleno de acción en tres categorías, repartiéndose una derrota, un empate y una victoria por el 5° capitulo del torneo regional.

En esta ocasión el Hockey del CRC en Primera categoría cayó como local por 0-1 en la modalidad Shot Out tras empatar en tiempo regular, mientras que como visitante Sub 16 cayó 2-1 frente a San Martín, mientras que en Sub 14 fue victoria Catrielense por 2-1 con goles de Emilia Calvo y Mia Teissyer.

Por su parte la divisional Sub 12, empató 3-3 también frente a San Martín, los tantos por el lado de Catriel llegaron a través de la goleadora Emilia Calvo