Abuso sexual: Salzotto pidió echar al inspector acusado

Tal como adelantara (Catriel25noticias), la intendente Daniela Salzotto confirmó que existe una denuncia penal por abuso sexual contra un trabajador municipal. El acusado ya fue separado del cargo y la Junta de Calificación y Disciplina se expedirá en breve.

Salzotto brindó una conferencia de prensa este lunes al mediodía para confirmar el hecho ocurrido durante un control de tránsito preventivo donde un inspector acosó a una compañera. Luego habló con radio “Alas”.

En declaraciones al programa HOY X HOY, la Jefa Comunal se refirió al reciente caso de abuso sexual denunciado en el ámbito del Departamento de Tránsito Municipal, hecho que habría ocurrido durante un operativo nocturno de prevención en la ciudad.

Salzotto remarcó que, frente a este tipo de situaciones, el Ejecutivo actúa “con firmeza y en tiempo y forma”, y adelantó que la Junta de Calificación y Disciplina se encuentra en pleno proceso de evaluación, con una resolución inminente. “Mi moción ya fue trasladada y la decisión va a ser firme”, sostuvo.

Según se conoció, la denuncia fue radicada por una inspectora municipal, quien acusó a un compañero de trabajo de haber incurrido en excesos verbales y tocamientos indebidos. La mujer habría reaccionado de inmediato, poniendo un límite a la situación y dando aviso a sus superiores.

Salzotto confirmó que el trabajador denunciado ya fue separado de su cargo y que se avanzará en su exoneración. Además, señaló que existe una causa penal en curso.

Durante la entrevista, la intendente fue enfática al rechazar cualquier intento de naturalizar este tipo de conductas: “Esto no es normal. Es acoso, es abuso, es agresión. Como comunidad tenemos que dar una respuesta firme”, expresó. En esa línea, subrayó la necesidad de generar un cambio cultural que impida la repetición de estos hechos.

También trascendió que habría al menos dos testigos del episodio, lo que forma parte del proceso de investigación administrativa y judicial.

Respecto al accionar del trabajador denunciado, desde el Ejecutivo indicaron que, en su descargo informal, habría intentado minimizar lo ocurrido al señalar que se trató de una situación “de juego”, argumento que fue rechazado de plano por las autoridades.

La intendente recordó además un antecedente reciente en otra área municipal, donde un empleado fue despedido tras una denuncia de abuso, y reiteró que en todos los casos se garantiza la contención y acompañamiento a las víctimas.

Por último, Salzotto pidió responsabilidad a la hora de informar: solicitó el resguardo de la identidad de las personas involucradas y cuestionó la difusión de versiones inexactas que, según indicó, “generan desinformación y falsas alarmas”.

La trabajadora denunciante se encuentra actualmente asistida y bajo contención, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes