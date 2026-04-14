El CRC dijo presente en el Encuentro de Mini Hockey y fortalece su proyecto formativo

Cipolletti-El Marabunta Rugby Club fue escenario de una verdadera fiesta deportiva con la realización del “Segundo Encuentro de Mini Hockey”, una jornada que reunió a niñas de distintos puntos de la región en un ambiente atravesado por el aprendizaje, la integración y el juego. (FM Alas/ www.infosports.com.ar)

En ese contexto, el Hockey del CRC volvió a decir presente representando a la comunidad con una delegación que dejó una imagen más que positiva dentro del campo de juego.

Las jugadoras Julieta, Venecia, Lulú, Emma y Luciana fueron protagonistas de una intensa jornada sobre el césped sintético valletano, donde disputaron un total de seis partidos. Bajo la conducción de la entrenadora Alma Bravo, el equipo mostró entusiasmo, compromiso.

El encuentro reunió a instituciones destacadas del hockey regional pertenecientes a la Federación Rionegrina como Roca Rugby Club, CAID de Villa Regina, Los Perales de Allen, San Martín y Club Cipolletti, además de Punto Unido de 25 de Mayo, elevando el nivel competitivo y brindando a las más pequeñas una experiencia enriquecedora desde lo deportivo y lo humano.

En paralelo, desde el Catriel Rugby Club destacaron que continúan abiertas las inscripciones para la temporada 2026 en todas sus divisiones de hockey. La institución atraviesa un proceso de reconstrucción y crecimiento, luego de un 2025 complejo desde lo institucional, y trabaja intensamente en la reformulación de cada categoría.