Aconcagua Energía suma nuevo equipo perforador propio

Tras un acuerdo con Impulsa Mendoza S.A. el grupo energético incorpora a su flota el equipo de torre A-302. El acuerdo alcanzado, permitirá incrementar la actividad y a su vez generar nuevas y más oportunidades para el desarrollo local.

El grupo energético argentino Aconcagua Energía (AE) continúa con importantes anuncios. Como se anticipó días atrás, el Presidente & CEO del grupo empresario, Ing. Diego Trabucco, confirmó la noticia hoy, en el marco de una visita y encuentro mantenido con la Ministra de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza, el intendente de Malargüe y otras autoridades.

El equipo A-302 demandará una inversión de USD 3.1 millones y su puesta a punto finalizará el tercer trimestre de 2024 y comenzará a realizar las primeras perforaciones, inicialmente en la Cuenca Cuyana, durante el último trimestre del año, generando así nuevos puestos de trabajo.

“Se trata de un nuevo hito estratégico porque nos permitirá continuar invirtiendo en la revitalización de las cuencas convencionales con un equipo de última generación”, señaló el Ing. Trabucco. “Además, dada la escasez de equipos en Argentina, permitirá al grupo energético, sostener y/o ejecutar sin contingencias sus planes de inversión en forma armónica y de acuerdo con el plan de expansión trazado por la dirección. Por otro lado, Aconcagua Energía Servicios SA podrá responder a la demanda de equipos de perforación que otras operadoras en la región necesitan y no encuentran oferta disponible, generando más oportunidades de empleo y desarrollo local”, concluyó el ejecutivo.

La puesta en valor del equipo A-302 fue posible gracias a la articulación estratégica lograda entre la empresa Impulsa Mendoza Sostenible S.A., propietaria del equipo, y el acuerdo alcanzado con la empresa Aconcagua Energía Servicios S.A. (AENSSA), empresa de servicios del grupo energético, para el rig-up y administración del equipo.

“El perforador A-302 es un equipo automático NOV de 1500 HP y Walking System lo que permite perforar varios pozos en una misma locación sin necesidad de desmontarse, desplazándose sobre sus propios ejes y brindando una mayor eficiencia operacional y minimizando el impacto ambiental”, señaló con orgullo el Ing. Leonardo Deccechis, CEO de AENSSA.

El equipo posee una capacidad de perforación de pozos convencionales y no convencionales, dirigidos profundos y/o geonavegar ramas horizontales en objetivos del no convencional.

Cabe señalar que las tareas de preparación y acondicionamiento del equipo, demandará la contratación de más de 30 empresas de servicios especializados de Malargüe y de la región, cuando se encuentre operativo, requerirá la contratación de unos 60 operarios de forma permanente. Esto último está planificado realizarse en forma conjunta con Autoridades Municipales, Provinciales, Cámaras de Empresas Regionales y los gremios que tendrán una relación directa con la operativa del equipo en la región, a saber, Petroleros Jerárquicos, Petroleros Privados y Camioneros.

De esta manera, Aconcagua Energía continúa con sus planes de inversión y crecimiento continuo, en las provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza, consolidándose como uno de los grupos económicos y energéticos más dinámicos de la Argentina y brindando oportunidades de desarrollo genuino.

Visitas institucionales

Por otra parte, el grupo Aconcagua Energía se encuentra finalizando la perforación del pozo exploratorio SR.x-1001, en la zona de Confluencia. En este contexto, la Ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Abgda. Jimena Latorre, el Subsecretario de Energía y Minería, Ing. Manuel Sánchez Bandini, el Director de Hidrocarburos, Ing. Estanislao Schilardi, y el Intendente de Malargüe, Cdor. Celso Jaque, visitaron la operación de la empresa en la zona de Confluencia, dialogaron con el personal y se interiorizaron sobre los planes de inversión del grupo.

Cabe recordar, además, que días atrás el secretario general del Sindicato Petróleo, Gas y Biocombustibles Privado de Cuyo, Gabriel Barroso, junto a otros miembros de la institución y representantes de la Dirección de Ambiente de la provincia de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo también visitaron el equipo.

En esta oportunidad la ministra Latorre, se anotició de dos nuevos importantes anuncios para Mendoza. El primero de ellos, se trata del acuerdo estratégico firmado entre Impulsa Mendoza Sostenible S.A. y Aconcagua Energía, respecto de la puesta en valor (Rig Up) de un nuevo equipo NOV-1.500HP-Walking System (denominado A-302) en la provincia de Mendoza el cual será operado por Aconcagua y se focalizará en actividad dentro de la Cuenca Cuyana (Mendoza Norte), no obstante esto, el A-302 cuenta con las características apropiadas para desarrollar Vaca Muerta así como otras rocas no convencionales. Por su parte el A-301 cubrirá la demanda de la cuenca Neuquina que abarca las provincias de Mendoza -zona Sur, Río Negro y Neuquén.

Por otro lado, el Presidente y CEO Diego Trabucco junto a Leonardo Deccechis COO, le comunicaron a la Ministra Jimena Latorre y al Intendente de Malargüe Celso Jaque, la decisión de realizar la perforación de un pozo adicional con el equipo A-301 (SR-10(bis) dirigido) en la concesión Confluencia Sur. El nuevo pozo se realizará al finalizar el pozo SR.x-1001 y su perforación demandará una inversión adicional de 2,9 MUSD.

-Nombre: A-302

-USD 3.1 millones de inversión inicial para su puesta a punto

-Un acuerdo celebrado entre Impulsa Mendoza Sostenible S.A. y Aconcagua Energía Servicios S.A. (AENSSA)

-AENSSA operará el A-302 y el A-301

-El A-302 es un equipo automático NOV de 1500 HP y Walking System, permite realizar hasta 12 pozos en una misma locación

-Es un equipo más rápido, más pequeño, más seguro y más fácil para transportar

-Permite perforar varios pozos en una locación haciéndolo más eficiente y generando menos impacto ambiental

-El A-302 podría utilizarse para la exploración y perforación de formaciones no convencionales como Vaca Muerta, -Los Molles, Palermo Aike, D-129, entre otras

-Capacidad de perforación de pozos convencionales como no convencionales y realizar pozos dirigidos profundos y/o geonavegar ramas horizontales

-El A-302 estará disponible para que otras operadoras y empresas de servicios

-Más de 30 empresas de servicios especializados de la región trabajarán en la preparación y acondicionamiento del equipo

-60 operarios podrán trabajar, permanentemente, una vez este operativo el equipo

-El diseño del A-302 reduce significativamente la exposición a riesgos operacionales ya que provee un espacio más confortable y seguro para su manejo y operación

-El A-302 cuenta con sistema de control que le brinda mayor conocimiento de la operación general de perforación

-El innovador diseño del A-302 permite su montaje y desmontaje más rápido