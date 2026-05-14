Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El piloto catrielense regresó después de varios años y tuvo su estreno en Termas de Río Hondo con el equipo Coiro Competición. Pese a los problemas mecánicos, confirmó presencia en la próxima fecha de San Jorge. (FM Alas/ www.infosports.com.ar)

El automovilismo de Catriel volvió a tener representación nacional con el regreso a la actividad de Gastón Cabrera, quien después de varios años se subió nuevamente a un auto de competición para sumarse al Turismo Carretera 2000, categoría que disputó su cuarta fecha de la temporada 2026 en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Cabrera integró la estructura del equipo Coiro Competición en un fin de semana marcado por la adaptación y algunos inconvenientes mecánicos. El sábado logró completar una destacada actuación al finalizar en el sexto puesto, aunque condicionado por problemas en la caja de cambios.

El domingo, cuando se preparaba para concretar una maniobra de sobrepaso en busca de la quinta posición, la transmisión volvió a presentar fallas y el piloto catrielense debió abandonar la competencia.

Más allá del resultado final, el balance fue positivo para Cabrera, quien volvió a competir a nivel nacional tras varios años alejado de la actividad y ya piensa en lo que viene dentro de la categoría.

En ese sentido, confirmó su presencia para la próxima fecha del campeonato, que se disputará los días 23, 24 y 25 de mayo en la ciudad de San Jorge, provincia de Santa Fe.

Finalmente, el piloto agradeció el acompañamiento recibido por parte de Carlos Rosas, Enfoque Dental, TEN Producciones, Pablo Moschetti y toda la comunidad de Catriel “por bancar siempre” este nuevo desafío deportivo.