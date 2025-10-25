alumnos y vecinos forestaron «bulevar de las flores» » Catriel25Noticias.com

En el marco del programa “Catriel Respira”, alumnos de 6° grado de la Escuela N°281, junto con sus docentes y familias, participaron de una jornada de forestación comunitaria en el “Boulevard de las Flores”, sobre Av. San Martín entre Av. Chubut y calle Formosa. Esta iniciativa promueve actividades vinculadas a la jardinería para embellecer los espacios urbanos y hacer la ciudad más atractiva.

Durante la actividad, los niños compartieron una experiencia educativa y colaborativa, las docentes y personal del área de Ambiente Municipal hablaron sobre la importancia del arbolado urbano y el cuidado del ambiente contribuyendo al embellecimiento de los espacios públicos.

“Estas acciones forman parte de un trabajo sostenido que busca promover una ciudad más verde, saludable y comprometida con la sostenibilidad”.

“De esta manera, Catriel sigue sumando vida, conciencia y participación en cada rincón de la ciudad”, dijo la Intendente Salzotto que también participó junto a su equipo de la jornada de embellecimiento”.