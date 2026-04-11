Catriel: denuncian otro caso de abuso sexual en el ámbito municipal

No hace mucho tiempo el Municipio exoneró a un Director por abuso sexual a una trabajadora bajo sus órdenes y que padece alguna discapacidad. Ese hecho ocurrió en el Vivero Municipal con las cámaras de vigilancia como testigos.

Este último caso involucra a dos trabajadores del Departamento Tránsito Municipal y habría ocurrido en la semana que termina durante un trabajo nocturno de prevención en la ciudad. El acusado ya fue separado del cargo por parte de la Intendente.

Según trascendió, la Inspectora denunció que fue abusada sexualmente por un colega. Al existir una confianza de compañeros de trabajo el hombre aprovechó esa circunstancia para realizar comentarios y toques indebidos a la mujer quién inmediatamente lo puso en su lugar e informó a sus superiores.

Este sábado la Intendente confirmó que existe una denuncia penal contra el masculino y que ya fue separado del cargo y será exonerado en lo inmediato. “Este tipo de comportamientos no debe existir”, explicó.

La trabajadora es asistida y contenida.

De los abusos habría al menos dos testigos.

Abuso sexual

¿A qué se llama abuso sexual?

El abuso sexual es una agresión sexual violenta que atenta contra la libertad sexual de la persona y su derecho a elegir la actividad sexual que quiere realizar. Si es cometido contra un menor afecta además su desarrollo personal en su sexualidad.

¿Cuándo una conducta sexual es abuso sexual?

Para que se considere abuso sexual son necesarios:

una conducta abusiva de contenido sexual;

contacto corporal directo entre la persona agresora y la víctima;

que este contacto físico afecte las partes sexuales del cuerpo de la víctima; y

falta de consentimiento de la víctima para realizar el acto sexual.