Rally Regional: Mauro Debasa volvió a ganar y estira su gran momento

El automovilismo regional volvió a tener protagonismo catrielense y, una vez más, con resultados sobresalientes. Mauro Debasa se quedó con la victoria en la segunda fecha del Rally Regional y sumó su segundo triunfo consecutivo, consolidando un arranque de temporada impecable.

El piloto de Catriel mostró solidez durante todo el fin de semana, imponiendo un ritmo firme en cada tramo y marcando diferencias en una competencia exigente. Con un manejo preciso y regular, volvió a subirse a lo más alto del podio, ratificando su condición de candidato en el campeonato 2026.

La carrera, disputada sobre caminos demandantes, puso a prueba tanto a pilotos como a máquinas, pero Debasa respondió con autoridad, manteniendo el control y cerrando otra actuación destacada dentro del certamen.

Debut prometedor para Felipe Debasa La jornada también dejó un dato más que importante para el automovilismo local: el debut de Felipe Debasa en una nueva categoría.

El joven piloto, integrante del Debasa Competición, dio sus primeros pasos en la divisional con una actuación que ilusiona. En su estreno, logró meterse rápidamente entre los protagonistas e incluso llegó a liderar su categoría, mostrando condiciones y adaptación en un contexto competitivo.

Su rendimiento marca el inicio de un camino que promete crecimiento dentro del rally regional.

Presente y futuro del Debasa Competición El equipo Debasa Competición cerró así un fin de semana ideal, combinando resultados y proyección. Por un lado, Mauro Debasa reafirma su gran presente con dos victorias consecutivas; por el otro, Felipe comienza a escribir su propia historia dentro de la disciplina.