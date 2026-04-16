Catriel: detenido por circular en una moto robada

Un joven de Catriel fue detenido al circular en una moto con pedido de secuestro en Cipolletti. Enfrentará una causa por resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Este jueves pasado el mediodía una patrulla policial realizaba tareas de prevención en zona centro cuando se percatan que un joven circulaba en una moto de manera sospechosa. Al acercársele y solicitarle que se detenga en uno de los semáforos de calle Roque Sáenz Peña. El conductor, lejos de acatar la orden aceleró y cruzó semáforo en rojo dándose a la fuga. Comienza una persecución por varias cuadras a la que se suman efectivos de la policía motorizada. En calles Praga y Nicaragua, el motociclista realiza una maniobra de esquive que sale mal y luego de impactar a un vehículo estacionado cae al pavimento. Intenta una fuga a pie pero es alcanzado por uno de los agentes.

Al ser interrogado, dijo tener 22 años con domicilio en Catriel. La moto (DUKE 200) tiene pedido de secuestro de la comisaría 4° de Cipolletti cuando fue robada en enero de 2025.

Se sustancia una causa en la Fiscalía local por “resistencia a la autoridad y encubrimiento”.

El joven quedó alojado en la comisaría local.