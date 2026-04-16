Catriel: por amenazas suspenden clases en colegio secundario

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Un mensaje en uno de los baños disparó la alarma en el CET n° 7 de esta ciudad. Las autoridades decidieron suspender las clases de este viernes. El mensaje circuló por redes sociales y grupos de WhatsApp entre los estudiantes.»Tiroteoel17/04/26. Mueren todos, no se salva nadie», dice el cartel escrito en uno de los baños.

“Con el objetivo de llevar tranquilidad a las familias, se suspenden las clases este viernes debido amenaza recibida en el día de la fecha”.

A partir del lunes se comenzará a trabajar sobre actividades para poder brindar mayor seguridad y control dentro del colegio. Vamos a necesitar mucho de su colaboración y acompañamiento diario”. Equipo Directivo CET 7

Desde el Consejo Escolar local confirmaron el hecho y trabajarán para saber más sobre el tema. “Si es una broma, es de muy mal gusto. Estas cosas no se pueden dejar pasar”, dijeron

amenaza cet 7

amenaza cet 7 1

Un caso similar ocurrió hace algunas semanas en e la ESRN n° 21.

Ante este tipo de amenazas que se están viralizando , el Ministerio de Educación envió comunicación a las delegaciones escolares de la provincia

Se trataría de un RETO VIRAL y debemos trabajar para abordar el tema de manera institucional sobre sensibilización riesgos y responsabilidad de este tipo de acciones.

Informar inmediatamente de la situación a supervisión, Comisaría y Fiscalía, reforzar seguridad en lso establecimientos y prever abordaje institucional.



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