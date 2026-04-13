Catriel dijo presente en el trail de montaña “Cabeza del Indio”

La ciudad de El Bolsón volvió a ser escenario del reconocido Cabeza del Indio Cross Trail, una de las pruebas de trail running más convocantes de la región cordillerana. El evento reunió a corredores de distintos puntos del país para afrontar un recorrido técnico de montaña, con exigentes subidas, descensos pronunciados y tramos de sendero patagónico. (FM Alas/ www.infosports.com.ar)

En esta edición, dos representantes de Catriel formaron parte de la competencia: Yamil Molina Valverde y Milton Molina (Padre), quienes compitieron en la distancia de 21 kilómetros.

Resultados destacados

Yamil Molina Valverde finalizó los 21 km con un tiempo de 1:50:21 , ubicándose 22° en la general y 9° en su categoría (30–39 años) .

finalizó los con un tiempo de , ubicándose y . Milton Molina completó también los 21 km con un registro de 2:43:05, quedando 63° en la general y 7° en su categoría (50–59 años).

Ambos completaron un circuito que exigió una gran preparación física y capacidad técnica para sortear los desniveles propios del terreno montañoso. Su participación reafirma la presencia de corredores catrielenses en pruebas de montaña de nivel regional, consolidando al trail running como una disciplina en constante crecimiento en la región.

Cabe mencionar que ambos deportistas se vienen presentando desde temporadas pasadas en este evento, destacándose. Por su parte Miltón viene sumando kilómetros pasando desde 8, 10 a 21k en eventos recientes como Cabeza del Indio, demostrando su crecimiento deportivo, mientras que su hijo Yamil viene de importantes logros en el trail running sumándose en los últimos meses a importantes pruebas de ultra trail.