25 de Mayo: gremio impulsa un megaproyecto que transformará la localidad

Este jueves se llevó a cabo una reunión entre autoridades del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y representantes del Ente Provincial del Río Colorado, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un importante proyecto en la localidad de 25 de Mayo.

El encuentro tuvo como eje las tierras recientemente adquiridas por el gremio petrolero, donde se prevé la construcción de un complejo integral que incluirá un centro recreativo, la sede de la delegación regional, consultorios médicos y una farmacia, entre otras obras destinadas a mejorar la calidad de vida de los afiliados.

Del cónclave participaron Guillermo Leiton, presidente de la Mutual MEOPP; Pablo Bracho y Sebastián Aguilera, delegados regionales por 25 de Mayo; junto a los arquitectos responsables del diseño del proyecto. En representación del Ente Provincial del Río Colorado estuvieron presentes su presidente, Jorge Poletti, y la asesora legal Yasmin Álvarez Cuéllar.

Durante la reunión se abordó la modificación del proyecto original, ampliando su alcance y sumando nuevas prestaciones. Entre las principales obras anunciadas se destacan la construcción de una farmacia y un área de policonsultorios que incluirá atención en odontología, ginecología, obstetricia y medicina general.

Asimismo, el plan contempla la edificación de la sede de la delegación gremial, un centro recreativo con cancha de fútbol 11, parrillas, una plaza blanda, un salón de usos múltiples para afiliados y una pileta.

Se trata de una iniciativa de gran envergadura que promete transformar significativamente la fisonomía de la localidad veinticinqueña, generando un espacio integral de servicios, recreación y contención para los trabajadores del sector.

En este sentido, Leiton destacó: “Es importante mencionar el compromiso de la organización gremial con los compañeros y, sobre todo, con la provincia de La Pampa. Seguimos apostando a 25 de Mayo y a La Pampa”.

Estás obras e inversión pensada para la región es un pedido expreso del Secretario General de Petroleros Privados Marcelo Rucci, quién sigue atentamente los primeros trabajos en el lugar.

(Miguel Villablanca)